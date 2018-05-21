Соцсети и работа. Вещи, толкающие людей на измену

Мы нередко слышим об измене в фильмах, от знакомых или соседей, но всегда надеемся, что нас это обойдет стороной. Психологи выяснили, какие вещи и факторы способный подтолкнуть человека к неверности, и такое знание, возможно, поможет избежать данного шага.

Соцсети

Исследования показали, что в парах, где хотя бы один из партнеров слишком увлечен соцсетями, заметно возрастает риск неверности. Такие личности легко променяют общение со второй половиной на виртуальный мир. Однако впоследствии взаимодействие в соцсетях может выйти в реальный мир, а еще это создает предпосылки для ревности, только подталкивающей к измене.

Эмоциональная близость

Исследования показали, что это фактор толкает на измену не только женщин, но также и мужчин, поскольку из-за невозможности довериться партнеру и недостатка поддержки человек начинает испытывать одиночество, пытаясь найти утешение на стороне. Притом с мужчинами ситуация сложнее по той причине, что они стараются скрывать эмоции, и трудно понять, что они нуждаются в поддержке.

Интим

Отсутствие разнообразия в интимной жизни с партнером толкает на измену порядка 49% женщин, пока с мужчинами показатель возрастает до 70%. Притом в остальном такие люди считали свои отношения счастливыми, ведь обходилось без крупных недоразумений или скандалов.

Работа

Масштабный опрос показал, что порядка 1⁄3 мужчин могли заводить интрижку на работе, и чаще всего это происходило во время командировок. Притом среди женщин согласных на служебные романы оказалось только 13%. Риск неверности на рабочем месте особенно велик на 6-9 году отношений, когда союз наиболее хрупок.

Окситоцин

Данный гормон крайне значим в формировании доверительных отношений, а вырабатывается он активно в моменты, когда партнеры касаются друг друга, обнимают и целуют. В рамках исследования состоящих в браке мужчин разделили на две группы, и одной вводили окситоцин, а второй — плацебо. Затем испытуемым предлагали подойти на такое расстояние к привлекательной женщине, на котором им хотелось бы оказаться. Те, кто получил гормон, сохраняли более значительную дистанцию с дамами.

Опыт и окружение

Если человек изменял в прежних отношениях, риск того, что он решится на это с новым партнером, заметно возрастает. Кроме того, одним из факторов выступает окружение, поскольку около 75% изменяющих мужчин заявляли, что и их друзья позволяют себе неверность.

Возраст

Исследования показали, что перед началом каждого нового десятилетия, например, в 29, 39 или даже 49 лет, человек сталкивается с возрастным кризисом, начиная переосмысливать свою жизнь. Под давлением таких мыслей у него возникает желание попробовать новое или «вкусить» запретное. Это не значит, что довольный своим браком 39-летний мужчина бросится изменять жене, но данный нюанс при совокупности с другими факторами может играть решающую роль.]]>