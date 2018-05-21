Джулия Робертс отожгла на концерте Тейлор Свифт 

Актриса Джулия Робертс не любит транслировать свою жизнь в сети. К слову, её даже в Instagram нет. «Красотка» считает, что стоит только начать использовать социальные сети, как они «прилипнут к тебе, как сахарная вата». Недавно Робертс пришла на концерт американской певицы Тейлор Свифт вместе со своей дочерью Хазел. И судя по всему, веселился не только ребёнок. Мама тоже отдыхала по полной.
Джулия обнималась с Тейлор Свифт, Ребел Уилсон и Эмбер Роуз, а также делала одно селфи за другим.
Напомним, Джулия Робертс прославилась благодаря фильмам «Красотка» с Ричардом Гиром, «Одиннадцать друзей Оушена» с Брэдом Питтом и Мэтом Дэйманом, а также «Ноттинг-Хилл» с Хью Грантом, который готовится к свадьбе.