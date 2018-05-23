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Джулия Робертс веселилась на концерте Тейлор Свифт вместе с дочерью
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Джулия Робертс веселилась на концерте Тейлор Свифт вместе с дочерью 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Красотка Джулия Робертс долгое время считалась одной из самых высокооплачиваемых актрис в Голливуде. Но после рождения детей знаменитость почти оставила кинематограф и светскую жизнь. Впрочем, это отнюдь не мешает ей наслаждаться отличным концертом в компании дочери.
Обладательница самых красивых и длинных ног голливудского Олимпа, а также очаровательной улыбки Джулия Робертс не любит излишнего внимания к себе. Фильмы с ее участием выходят в прокат все реже, а актриса все больше стремится уйти в тень, с головой погрузившись в будни семейной жизни. К слову, у Джулии даже нет ни одного аккаунта в социальных сетях. Поэтому каждый новый выход звезды непременно сопряжен с пристальным вниманием прессы и скучающих по ней поклонников.
На днях актриса вместе со своей дочерью Хазел посетила концерт Тейлор Свифт, во время которого было сделано немало общих снимков знаменитых красавиц на фронтальную камеру телефона, принадлежащего одной из героинь фотосессии. Снимки, конечно же, попали в социальные сети, где удивленные поклонники отметили, что, оказывается, нелюдимая Робертс по-прежнему умеет весело отдыхать.
«Вот это я понимаю мать! И сама оторвалась и дочь под присмотром» «Она вот без косметики совсем и выглядит шикарно» «Крутая мама! Всем бы такую» «Приятно посмотреть! Столько счастья на лицах» «Дочка на папу похожа, но и от мамы что-то есть» «Они там все без макияжа… Обычные „девочки“ на отдыхе. Люблю такие фотографии»
Напомним, что Джулия Робертс известна благодаря таким фильмам, как «Красотка», «Сбежавшая невеста», «Мачеха» и «Свадьба лучшего друга». Актриса в отличие от большинства своих коллег старается выбирать те проекты, съемки в которых доставляют ей удовольствие. Ведь заботиться о финансовой стороне вопроса ей уже давно нет необходимости.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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