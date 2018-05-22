Можно ли построить отношения с мужчиной-нарциссом

Он вовсе не обязательно красавчик в классическом понимании этого слова. Но непременно убежден, что вам крупно повезло встретить такое сокровище, как он. С ним тяжело жить, но еще тяжелее расстаться. Потому многие женщины задаются вопросом: может, все-таки есть шанс как-то наладить отношения?

Кто такой нарцисс

Многим знаком древнегреческий миф о Нарциссе — прекрасном юноше, влюбленном в собственное отражение. Но для понимания перспектив ваших с ним отношений надо вникнуть в подробности древней истории.

Нарцисс был очень хорош собой, многие девушки влюблялись в него, страдали и умирали, а горная нимфа Эхо даже лишилась голоса. Эхо не могла выносить страданий неразделенной любви и попросила свою покровительницу богиню Афродиту развоплотить ее, чтобы с ней самой исчезло и испытываемое ею горе. Богиня выполнила просьбу нимфы, но наказала и Нарцисса.

«Пусть же полюбит он сам, но владеть не сможет любимым!» — сказала она. И Нарцисс воспылал любовью к собственному отражению, увидев его в глади озера. Не находя сил отвлечься от созерцания самого себя, юноша умер на берегу от голода и тоски. Из этой истории вы можете извлечь главную характеристику ваших отношений с мужчиной-нарциссом: если он и сможет кого-то полюбить (даже по велению богов), то только себя самого.

Отношения с таким мужчиной развиваются в основном по одному и тому же сценарию: в начале отношений вы без ума от него и его ухаживаний. Кажется, будто он готов положить весь мир к вашим ногам. Вам кажется, это от любви к вам, но нет — это самолюбование.

Смотрите, что он ради вас вытворяет (сколько на вас тратит, на что готов)! Ни один мужчина так не смог бы. Вы влюбляетесь. И тут начинается самое интересное. Демоверсия закончилась. В его отношении к вам появляются холодность, отстраненность, а чувство вины, причем не совсем понятно за что, является теперь вашим постоянным спутником.

Мужчины-нарциссы — талантливые манипуляторы. Они нуждаются в подтверждении собственной значимости и уникальности и будут добиваться этого любыми способами, включая самоутверждение за счет чувств близких людей, унижения и насилия.

Как формируется нарцисс

Неверно думать, что нарциссизм формируется из-за недостатка родительской любви.

На самом деле к нарциссизму приводит родительская оценка действий ребенка с его самых ранних лет — восхищение или нивелирование его заслуг при определенных условиях.

Часто сами родители имеют ярко выраженные нарциссические черты, и, будучи нереализованными, неудовлетворенными своим положением, стремятся его компенсировать за счет своего ребенка. То есть, как водится, родители ребенка очень любят и желают ему только самого лучшего.

Кроме того, не стоит путать нарциссизм как личностное расстройство и нарциссические черты, нарушения самооценки, «моду» на любовь к себе, пропагандируемую в СМИ.

В наше время действительно принято любить себя и культивировать свою самодостаточность — некоторым мужчинам (и женщинам) приходится для этого специально стараться… И они сильно отличаются от тех, у кого нарциссизм является основой личности.

Основатель психоанализа Зигмунд Фрейд выделял первичный и вторичный нарциссизм. Свой взгляд на этот вопрос он изложил в «Трех очерках по теории сексуальности»: «В раннем детстве они пережили кратковременную, но очень интенсивную фиксацию на женщине (как правило, своей матери), по преодолении которой они отождествляют себя с женщиной и избирают самих себя в качестве своего сексуального объекта».

Вторичный нарциссизм описывался Фрейдом как расстройство, возникающее, когда нет легальной возможности проявлять свою любовь к другому объекту. Те несчастные, чья любовь безответна, лишаются не только любви другого, но и самолюбия, и потому страдают от боли и утраты самоуважения.

В этом случае, как писал Фрейд в своей статье «О нарциссизме»: «Удовлетворение любви невозможно, и обогащение Эго может быть обеспечено только путем отвода либидо от объектов. Возврат объектного либидо к Эго и его превращение в нарциссизм представляет как бы снова счастливую любовь».

То есть человек начинает страстно любить себя, потому что после травмирующего отказа думает, что больше никто его любить не может. И чем больше вы стараетесь убедить его в обратном, тем больше он любит себя.

Можно ли с этим жить?

Разумеется, существуют разные уровни психической деформации и более или менее безопасные нарциссы. Но чувства истощенности, ущербности, нелюбимости гарантированы в отношениях с таким человеком.

На ваш молчаливый или высказываемый вопрос «За что?» никогда не будет адекватного ответа. Вы услышите лишь обвинения и оскорбления, потому что, унижая и используя вас, мужчина-нарцисс добивается чувства собственного превосходства.

Основной способ взаимодействия с окружающими для нарцисса — обесценивание. Как только вы почувствуете, что силы ваши на пределе, а этот беспринципный и жестокий индивид больше не достоин вашей любви, нарцисс вновь превратится в мужчину мечты — очаровательный, остроумный, галантный, он заставит вас усомниться в правильности ваших выводов…

И предательское чувство вины вновь заполнит ваше сердце. Так нарцисс будет держать вас на крючке. Секрет отношений с ним прост: отказаться от своих чувств и удовлетворять его потребность в значимости, смотреть преданными глазами и забыть о том, что вы тоже хотите чувствовать любовь по отношению к себе и вообще заслуживаете ее, быть готовой терпеть его упреки и оскорбления.

Иногда это компенсируется финансово — и тогда вам хотя бы на внешнем уровне понятно, за что страдаете. Иногда встречаются два нарцисса и упоительно терзают друг друга, пока один из них не найдет новую жертву. Но здоровому человеку жить с нарциссом больно. К сожалению, исправить нарцисса практически невозможно.

Лишь высокоразвитый человек с нарциссическими чертами, заинтересованный в собственном развитии, готовый работать со специалистом и корректировать особенности своего характера, может рассматриваться как безопасный для вашего психического здоровья и личного благополучия.

В остальных случаях рассчитывать, что своей любовью, временем и самоотверженностью вы можете исцелить его, бессмысленно. Берегите себя и помните, что комплекс жертвы — такая же деформация личности, как и нарциссизм, не имеющая ничего общего с чувством истинной любви.