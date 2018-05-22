Самые травмоопасные позы из Камасутры

Даже если ты решительно настроена удивить своего мужчину в постели, продемонстрировав акробатические способности, помни о безопасности, ведь к повторению некоторых поз из древнеиндийского трактата стоит подходить с умом.

Иногда очень хочется привнести в сексуальную жизнь чего-нибудь новенького, желательно с огоньком и чтобы погорячее. Один из самых простых способов разнообразить сексуальную жизнь с партнером — это смена обстановки и привычного сексуального сценария. Но не спеши закидывать ноги за голову в стремлении удивить себя и своего мужчину. Эксперты центра семейного и сексуального образования Secrets считают, что с некоторыми позами нужно быть аккуратнее, чтобы не травмировать друг друга.

Старая добрая «Наездница»

Как бы нелепо это ни звучало, но сломать половой член — это вполне реальная перспектива. Наездница, без преувеличения, любимая всеми мужчинами и женщинами позиция, в которой женщина сидит на мужчине сверху, контролируя угол проникновения и его глубину, а мужчина наслаждается открывшимся видом. Такое положение дел может позволить обоим партнерам получить колоссальное удовольствие от близости, но расслабляться не стоит, ведь слишком высокая амплитуда движений может привести к тому, что член выскользнет из влагалища и окажется в непривычном положении, что может привести к вывихам и травмам.

К тому же поза «Наездницы», если женщина сильно отклоняется назад, заставляя член как бы смотреть вниз (как и другие позы, в которых член оказывается в неестественном положении), может привести к развитию болезни Пейрони — патологическому искривлению органа. Осторожность стоит проявить и при переходе из позы «Наездницы» в «Обратную наездницу», когда женщина разворачивается на 180 градусов, оказываясь к мужчине спиной, не прерывая при этом проникновения.

Стоя, партнерша на весу

В такой позиции, когда мужчина стоит, удерживая женщину на весу, индекс травматичности увеличивается ровно вдвое, так как в зоне риска оказываются сразу оба партнера. Мужчина, поднимая женщину и удерживая ее на своем члене, рискует сорвать себе спину и повредить колени, а женщина, всецело доверяя партнеру свое положение в пространстве, может попросту оказаться на полу, если хватка окажется недостаточно крепкой. Чтобы обезопасить хотя бы одного участника процесса, можно немного модернизировать позу: усадить девушку на возвышенную плоскость, скажем на кухонный стол или подоконник. Только не забудьте убрать хлебные крошки и задернуть шторы!

Мостик

Это, конечно, чистая акробатика. Как нужно устать от набора стандартных позиций, чтобы решиться на такое, пока не совсем ясно, но если вы вдруг решите попробовать, то инструкция по применению обязательна к прочтению! Название позиции всецело олицетворяет ее содержание: мужчина должен встать на мостик, выгнувшись животом к солнцу, а женщина — усесться сверху, избирая точкой опоры пол, с которым она будет соприкасаться двумя ногами. Дальше дело за малым: партнерше нужно совершать движения вверх-вниз, немного сгибая ноги. Ну, казалось бы, что может быть опасного в этой позе, если нас с детского сада учили стоять в мостике? Во-первых, хотя бы то, что всем нам уже далеко не пять лет. В таком положении, не естественном для человека, кровь активно приливает к голове, что делает долгое пребывание в этой позе не совсем комфортным. И потемнение в глазах — это еще цветочки.

От перенапряжения мужчина может просто потерять сознание, и тогда всем будет не до оргазма. А во-вторых, все позы, когда оба партнера не лежат в кровати или стоят на всех четырех ногах, можно причислить к категории неустойчивых. Поэтому, если мужчина далек от цирковых упражнений, есть вероятность, что он может упасть, потянув партнершу за собой, или же она, оказывая давление своим весом, заставит партнера потерять устойчивость. Исход один — ушибы, если вы счастливчики, и переломы, если судьба не на вашей стороне.