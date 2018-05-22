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Виктория Дайнеко спровоцировала слухи о воссоединении с бывшим мужем
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Виктория Дайнеко спровоцировала слухи о воссоединении с бывшим мужем 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Развод Виктории Дайнеко с Дмитрием Клейманом долгое время с упоением обсуждался в социальных сетях. Поклонники певицы, как и ее хейтеры, кажется, с настоящим наслаждением смаковали все подробности неудавшегося брака. И вот появились неожиданные слухи о воссоединении пары.
С момента расставания Виктории Дайнеко и Дмитрия Клеймана не прошло и года, но молодые люди уже успели пережить громкий скандал и снова наладить отношения ради общей дочери Лидии. Знаменитости регулярно видятся и вместе проводят время. После одной из таких семейных прогулок в сториз Инстаграм-аккаунта Дмитрия появилось весьма неожиданное фото. Его бывшая жена оставила ему забавное сэлфи, спровоцировав тем самым разговоры о возможном воссоединении их семьи. Впрочем, домыслы себя не оправдали. Оказалось, что певица просто пошутила.
«Сидишь играешь с дочкой, и вдруг телефон оказался у злодейки V. Только сейчас увидел. Меня уже вопросами закидывают», — прокомментировал снимок Дайнеко сам владелец аккаунта. Но, как известно, интернет-пользователям много и не надо для того, чтобы спровоцировать их на проявления любопытства к чужим сердечным делам.
«Ага, вот так просто сама взяла телефон у бывшего…» «Никогда не видела, чтоб мужчины телефон бросали без блока. Они точно специально фото выложили. Сошлись что ли?» «Точно говорят — милые бранятся только тешатся. Поскандалили и опять у них любовь» «Такой уровень доверия бывает только в паре. Бывшей в руки телефон не дают» К сожалению, Виктория пока никак не прокомментировала появившиеся слухи, предпочитая сохранять интригу в этом вопросе. А в это время скриншот публикации, оставленной в аккаунте Дмитрия, активно распространяется поклонниками пары на просторах сети.
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