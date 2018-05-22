«Я не считаю богатство злом»: «жена олигарха» Алина Ланина рассказала о деньгах и мужчинах в своей жизни

Актриса Алина Ланина , сыгравшая жену олигарха Еву в новом сезоне сериала «САШАТАНЯ», дала эксклюзивное интервью сайту WMJ.ru . Она рассказала, что привело ее в кино, на что она готова пойти ради роли, какие качества в мужчине ценит больше всего, и не только.

«Как любая девушка, я очень хочу создать семью и уже серьезно об этом задумываюсь», — призналась Алина и рассказала о мужчине своей мечты.

«Я часто сталкиваюсь с тем, что молодые люди не очень понимают все нюансы моей профессии. Например, меня часто узнают на улицах, со мной невозможно спокойно зайти в какие-то общественные места, много скриншотов в Сети с оголенными частями моего тела, поцелуями с партнерами… Но, как показывает практика, любовь все это покрывает. Сейчас огромное количество гаджетов, которые способны поддерживать градус отношений долгое время, даже если вы находитесь в постоянных разъездах. Главное — желание. Я вообще считаю, что все в этой жизни измеряется желанием», — уверена актриса.

«В отличие от Евы, мне было бы тяжело жить с мужчиной, который старше меня в два раза», — уверена она. Однако ничего против обеспеченной жизни она не имеет. «Я не считаю богатство злом. Возможно, неким испытанием. Но ведь испортить человека могут не только деньги», — считает Алина.

Звезда призналась, что есть определенные черты, которые она хотела бы увидеть в будущем муже: «Очень важно чувство юмора, способность сочувствовать и сопереживать. Мне нравятся любопытные мужчины, с активной жизненной позицией. Терпеть не могу самовлюбленных, самоуверенных и инфантильных. Вообще, я человек, живущий эмоциями, в хорошем смысле этого слова. Для меня важно, чтобы душа отзывалась, когда я вижу человека. Чтобы мне хотелось сделать его счастливым, а ему — меня».

Фото: instagram