«Все наигранно и напоказ»: T-killah сделал предложение телеведущей Марии Беловой

Музыкант Александр Тарасов , выступающий под псевдонимом T-killah, сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной — телеведущей Марии Беловой . Трогательное мероприятие состоялось на Мальдивах. При этом общественность не очень поверила в искренность их чувств, посчитав, что Тарасов больше старался для публики, нежели для Марии.

29-летний рэпер T-killah на днях позвал замуж свою девушку — ведущую телеканала «Россия 24» Марию Белову. Мужчина ответственно подготовился к важному мероприятию. Для романтического момента Александр пригласил возлюбленную в отпуск на Мальдивы. Именно там, на белоснежном пляже, усыпанном лепестками роз, рэпер включил возлюбленной видео своей новой песни «Ты нежная» и вручил кольцо. Во время счастливого события рядом были друзья и родственники пары. Мария Белова позже написала в Инстаграме о своих эмоциях: «Вот теперь действительно „да“! Мой милый, мое сокровище, мое всё! Я счастлива бесконечно! Ты мой идеал, мой мир! Даже представить не могла, что все может быть настолько идеально! Дорогие друзья и родственники, спасибо, что не раскололись. Всех люблю, это просто потрясающе».

Отметим, что для нее это будет уже второй брак. Ранее 29-летняя светская львица уже была замужем за успешным ресторатором Ильей Лихтенфельдом, их союз продержался всего два года. Комментаторы в Сети скептически отнеслись к предложению руки и сердца, которое влюбленные снимали с помощью селфи-палки. По их мнению, это интимное мероприятие необязательно было выставлять на всеобщее обозрение. Мало кто искренне порадовался за звездную пару. «Как трогательно! Когда свадьба?» «Красивая пара! Совет и любовь!»

«Какое-то самолюбование. Посвятил ей песню, а на видео только его лицо. Лучше бы ее снимки были или их совместные» «Все наигранно и напоказ» «Умудряется, даже делая предложение, рекламировать свой клип, это о многом говорит» Многие заметили, что предложение руки и сердца на Мальдивах — это уже банально и скучно. Напомним, что именно там минувшей зимой футболист Дмитрий Тарасов , который дружит с Александром Тарасовым, позвал замуж модель Анастасию Костенко

Публикация от T-killah (@t_killah) 19 Май 2018 в 12:44 PDT