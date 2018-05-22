6 женских вопросов, которые достали мужчин

Мужчины серьезно хотели бы, чтобы мы перестали это у них спрашивать.

Когда мы поженимся?

Если вы будете задавать этот вопрос с завидным упорством, то есть большой шанс, что никогда. Возможно, вы и мечтали о пышной свадьбе с самого детства, но это вовсе не значит, что ваш мужчина грезил о том же самом. Мысль о свадьбе частенько вводит мужчин, не готовых расстаться со своей свободой, в ужасный ступор. А оно вам надо? Пусть сам «дозреет» до предложения руки и сердца. Вы можете лишь слегка намекнуть.

Где ты был?

Тут в памяти невольно всплывает старая реклама дезодоранта. В общем, банально, избито и «совсем не пахнет». Вернее, пахнет — скандалом. Конечно, тут многое зависит от тона, которым вы спрашиваете. Если уж язык очень сильно чешется поинтересоваться, то обойдитесь хотя бы без драмы и истерики — мужчин это пугает. Режим «следователь на допросе» лучше тоже отключить.

Ты ничего не заметил?

Да, вы купили новое платье и очень гордитесь этим, но он только что завершил пятичасовые переговоры и очень устал. Ему сейчас нужен хороший стейк и, возможно, не менее хороший секс, а не модное дефиле.

Ты меня любишь?

Особенно, если этот вопрос звучит по 5 раз в день. Едва ли он успел разлюбить вас где-то в обед, ну серьезно. Помните, что иногда мужчинам сложно выражать свои действия, особенно словами. Наверняка он доказывает свою любовь действиями: вот и цените это!

О чем ты сейчас думаешь?

Вы, конечно, хотите услышать в ответ что-то из серии «о тебе, любимая». Но перестаньте уже думать, что мир вращается вокруг вас. У него еще есть родственники, работа, друзья, любимая футбольная команда… Он вполне может думать о том, нужно ли прихватить зонт утром или где достать билеты на финал ЧМ. Его задумчивый взгляд — не повод приставлять нож к горлу и обвинять его во всех смертных грехах.

Я толстая?

Послушайте, то, что он с вами, как бы намекает, что ваши формы его вполне устраивают. Так зачем вы устраиваете эту пытку? Вам не нравится то, как вы выглядите? — Запишитесь в спортзал и пытайте тренера.