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Первое свидание мужскими глазами: история
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Первое свидание мужскими глазами: история 

Карельские вести 56 минут назад
Фото: Карельские вести
Рядом с моей работой есть большой подземный переход и в нем все время играют музыканты. Кто-то на флейте, кто-то «шансонит» на расстроенной гитаре, кто-то на укулеле гавайские мотивчики.
В общем разнообразие, но довольно низкого качества. Но однажды я услышал как играл один парень, на простой акустике и пел. Вы бы слышали, как классно это делает. Я незамедлительно дал ему пару небольших купюр. И был безмолвно рад, что есть еще такие музыканты, делающие именно красиво. И больше я его не видел. Это предыстория, в общем.
Через пару недель у меня было первое свидание с милой девушкой. Я очень хотел сделать что-то необычное для нее в этот день. Но так и не придумал, что же сделать. И вот, я приехал на встречу, только слишком рано. Решил немного прогуляться. И встретил я в переходе того самого музыканта. В мгновение ока у меня зародилась идея довольно романтичная.
Встретились мы с девушкой, я предложил пройтись не много. Шли мы, разговаривали, узнавали друг о друге. Проходим мимо одного музыканта на улице (да да, того самого) и я останавливаюсь ровно между девушкой и музыкантом, как бы заслоняя его от нее. Он мне протягивает, в попыхах идеи купленную, белую розу и я достаю ее, как бы из-за спины, и протягиваю ей. А далее говорю:
— эта песня играется только для тебя.
И парень начинает играть романтичную песню.
Вокруг никого. Только девушка с розой, я, и песня исполняемая в живую.
К чему я это все… Делайте романтичные вещи, ребята. Это круто.
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