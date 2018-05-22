Джиджи Хадид подтвердила, что они с Зейном Маликом снова вместе

Хорошая новость для поклонников Джиджи Хадид (Gigi) и Зейна Малика (Zayn). Джиджи явно сходит с ума по своему бойфренду и больше не собирается скрывать это от публики!

Фотографии уличных поцелуев, тайком сделанные журналистами — это еще не все! Теперь Джиджи даже готова обсуждать свою личную жизнь в социальных сетях. Недавно в фан-аккаунте модели в появилась целая серия’ок, на которых парочка целуется, обнимается, смеется и мило болтает, глядя друг на друга влюбленным взглядом.

Джиджи поставила лайк на каждой фотографии! Среди них есть и совсем старые кадры, так что, похоже, девушка и правда дорожит мгновеньями, проведенными с Зейном, и даже грустные мысли об их расставании больше не тревожат ее.