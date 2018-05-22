Виктория Исакова задумалась о смене профессии

Известная актриса театра и кино сфотографировалась с тарелкой плова и призналась, что легко смогла бы стать хорошим поваром.

Актриса призналась, что сразу после публикации такой аппетитной фотографии ее личные сообщения были завалены вопросами от друзей, коллег и поклонников «почему Виктория никого не позвала на плов».

Исакова призналась, что выкладывает фотографии в социальные сети не сразу, а через некоторое время. Это блюдо было приготовлено больше недели назад, но до фотографий девушка добралась только сейчас и решила порадовать поклонников аппетитным снимком.