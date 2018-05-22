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Виктория Исакова задумалась о смене профессии
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Виктория Исакова задумалась о смене профессии 

Russianshowbiz.info 30 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Известная актриса театра и кино сфотографировалась с тарелкой плова и призналась, что легко смогла бы стать хорошим поваром.
Девушка рассказала, что приготовила настоящий вкусный плов на костре, а его первым дегустатором стал актер Павел Деревянко и актриса Дарья Мороз. «Горжусь собой и нашей прекрасной компанией», — подписала фото Исакова.
Актриса призналась, что сразу после публикации такой аппетитной фотографии ее личные сообщения были завалены вопросами от друзей, коллег и поклонников «почему Виктория никого не позвала на плов».
Исакова призналась, что выкладывает фотографии в социальные сети не сразу, а через некоторое время. Это блюдо было приготовлено больше недели назад, но до фотографий девушка добралась только сейчас и решила порадовать поклонников аппетитным снимком.
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