Труди Стайлер сияла от счастья рядом с супругом Стингом на светском вечере 

66-летний Стинг и его 64-летняя жена Труди Стайлер порадовали поклонников светским выходом. Супруги посетили гала-концерт американского театра балета в Нью-Йорке и собрали восторженные взгляды, когда прошлись по ковровой дорожке, держась за руки.
Для светского выхода Стинг предпочел светло-серые костюм, а его возлюбленная, наоборот, облачилась во все черное. Платье без бретелей в пол, которое выбрала Труди, сделало акцент на декольте и подчеркнуло ее стройную фигуру.
Стинг и Труди Стайлер
Супруги держались рядом и смотрели друг на друга с той же нежностью, что и в день их первой встречи. Кажется, ничто не сможет разрушить этот брак, который длится уже 25 лет. Вероятно, поддерживать страсть в отношениях супругам помогают занятия по йоге и практика тантрического секса.
Стинг и Труди Стайлер
Стинг и Труди Стайлер
Стинг и Труди Стайлер
Стинг и Труди Стайлер
Стинг и Труди Стайлер
Напомним, Стинг и Труди Стайлер поженились в далеком 1992 году. У пары есть четверо детей: 33-летний Мики, 32-летний Джейк, 27-летняя Коко и 21-летний Жиакомо. Также у Стинга есть 35-летняя дочь и 40-летний сын Джо — от первого брака с актрисой Фрэнсис Томелти.