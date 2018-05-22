Труди Стайлер сияла от счастья рядом с супругом Стингом на светском вечере

66-летний Стинг и его 64-летняя жена Труди Стайлер порадовали поклонников светским выходом. Супруги посетили гала-концерт американского театра балета в Нью-Йорке и собрали восторженные взгляды, когда прошлись по ковровой дорожке, держась за руки.

Для светского выхода Стинг предпочел светло-серые костюм, а его возлюбленная, наоборот, облачилась во все черное. Платье без бретелей в пол, которое выбрала Труди, сделало акцент на декольте и подчеркнуло ее стройную фигуру.

Стинг и Труди Стайлер

Супруги держались рядом и смотрели друг на друга с той же нежностью, что и в день их первой встречи. Кажется, ничто не сможет разрушить этот брак, который длится уже 25 лет. Вероятно, поддерживать страсть в отношениях супругам помогают занятия по йоге и практика тантрического секса.

Стинг и Труди Стайлер

Стинг и Труди Стайлер

Стинг и Труди Стайлер

Стинг и Труди Стайлер

Стинг и Труди Стайлер