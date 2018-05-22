Ещё
Труди Стайлер сияла от счастья рядом с супругом Стингом на светском вечере
Далее:
Читайте также:
Ещё

Труди Стайлер сияла от счастья рядом с супругом Стингом на светском вечере 

Журнал ОК! 2 часа назад
66-летний Стинг и его 64-летняя жена Труди Стайлер порадовали поклонников светским выходом. Супруги посетили гала-концерт американского театра балета в Нью-Йорке и собрали восторженные взгляды, когда прошлись по ковровой дорожке, держась за руки.
Для светского выхода Стинг предпочел светло-серые костюм, а его возлюбленная, наоборот, облачилась во все черное. Платье без бретелей в пол, которое выбрала Труди, сделало акцент на декольте и подчеркнуло ее стройную фигуру.
Стинг и Труди Стайлер
Супруги держались рядом и смотрели друг на друга с той же нежностью, что и в день их первой встречи. Кажется, ничто не сможет разрушить этот брак, который длится уже 25 лет. Вероятно, поддерживать страсть в отношениях супругам помогают занятия по йоге и практика тантрического секса.
Стинг и Труди Стайлер
Стинг и Труди Стайлер
Стинг и Труди Стайлер
Стинг и Труди Стайлер
Стинг и Труди Стайлер
Напомним, Стинг и Труди Стайлер поженились в далеком 1992 году. У пары есть четверо детей: 33-летний Мики, 32-летний Джейк, 27-летняя Коко и 21-летний Жиакомо. Также у Стинга есть 35-летняя дочь и 40-летний сын Джо — от первого брака с актрисой Фрэнсис Томелти.
Журнал ОК!: последние новости
Алексей Воробьев опубликовал чувственное фото с девушкой Редкий выход: Дакоту Джонсон и Криса Мартина сфотографировали на шопинге Хью Грант впервые женится: «Он скоро станет пенсионером и, наконец, семьянином»
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Странные связи
Варнава показала грудь без пластики81
«Голое» платье Сиары стало самым откровенным7
Девушка с редчайшим заболеванием стала моделью33
Оргазм и еще 9 веских причин для мастурбации12
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
04:16
К чему ведет кровосмешение
Здоровье
06:27
Загадки, которые под силу лишь самым догадливым
Психология
00:48
Пугачева опубликовала редкий архивный кадр
Звёзды
06:35
Как быстро вы соображаете: проверьте мозг
Психология
01:11
«Голое» платье Сиары стало самым откровенным
Звёзды
04:41
От этих частей тела пора избавляться
Здоровье
00:20
Девушка с редчайшим заболеванием стала моделью
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение