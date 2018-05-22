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Алексей Воробьев опубликовал чувственное фото с девушкой
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Алексей Воробьев опубликовал чувственное фото с девушкой 

Журнал ОК! 1 час назад
Недолго Алексей Воробьев ходил завидным холостяком. Месяц назад артист поделился с поклонниками в Инстаграм, что нашел даму своего сердца. О том, кто же новая возлюбленная артиста поклонникам до недавнего времени оставалось лишь гадать. Сегодня, кажется, музыкант приоткрыл завесу тайны, опубликовав в своем микроблоге фото с таинственной блондинкой.
Объятия — как рафеэлло, вместо тысячи слов, — подписал кадр Алексей.
За пять минут снимок уже набрал более 4 тысяч лайков. «Шикарное фото!», «А если эти объятия Алексея Воробьёва, то вАЩе, как БАУНТИ, райское наслаждение», — прокомментировали снимок фолловеры артиста (орфография и пунктуация даны без изменения — Прим. ред.) Однако некоторые интернет-пользователи сочли, что фотография — ничто иное, как съемки клипа.
Алексей Воробьев с таинственной незнакомкой
К слову, о своей личной жизни Алексей Воробьев рассказывает редко. Более того, поклонники артиста не видели никого из его девушек лично. В январе прошлого года Воробьев поделился с интернет-пользователями личной драмой. Певец рассказал, что решил сделать любимой сюрприз и специально ради встречи с ней прилетел на один день из США в Москву. Однако менее чем спустя сутки Воробьев взял обратный билет теперь возвращается обратно в Америку уже холостяком. Как оказалось, причиной тому была измена со стороны девушки. В этом году в Инстаграм певца появилось фото с загадочной блондинкой, которую он назвал своей любовью. Позже интернет-пользователи вычислили, то девушка на фото — начинающая певица Настя Кудри, продюсированием которой занялся Воробьев.
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