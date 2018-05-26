Секс с точки зрения науки: 10 любопытных фактов

1. Секс появился примерно 380 миллионов лет назад. Этим вопросом озаботились американские ученые достаточно давно и пришли к выводу, что первыми существами на планете, занявшимися сексом, стали рыбы, которые жили в Западной Австралии позднего девона.

2. Секс действительно сжигает калории. Канадские исследователи из университета Квебека доказали, что мужчины во время секса сжигают в среднем 4,2 калории в минуту, а женщины — около 3.

3. Женщины могут почувствовать запах "генетической совместимости". Швейцарские исследования показали, что обоняние женщин устроено таким образом, что они могут унюхать главный комплекс гистосовместимости. Чем больше различий в мужском и женском комплексе, тем больше вероятность того, что пара сможет зачать ребенка.

Во время научного эксперимента в университете Швейцарии женщинам нужно было выбрать футболки с наиболее приятным запахом, в которых до этого две ночи подряд спали мужчины. Исследователи утверждают, что женщины предпочитали запахи рубашек, которые носили мужчины с отличающимся комплексом гистосовместимости.

4. Чаще остальных наций сексом занимаются греки, а именно, 138 раз в год — почти три раза в неделю. Опрос достаточно давно проводил известный производитель презервативов, однако греки лидировали безоговорочно: средний показатель для всех стран составляет лишь 103 раза в год.

5. А реже всех — японцы, всего 45 раз в год. У 32% пар перерыв между двумя половыми контактами составляет больше месяца. Опрос проводился среди 3 тысяч человек в возрасте от 16 до 49 лет.

6. Некоторые могут испытывать слабость и недомогание после оргазма. Возможно, это аллергия. С точки зрения голландского нейропсихиатра, который исследует эти симптомы, у пациентов возникает аллергия на гормоны, так во время оргазма некоторые медиаторы (передатчики импульсов находящиеся между нервными окончаниями) начинают интенсивно работать в головном мозгу и спиномозговых окончаниях, что и вызывает столь болезненную реакцию организма.

7. Самым плодовитым мужчиной в истории считается марокканский правитель Мулай Исмаил, живший в XVIII веке. У него было 342 дочери и около 700 сыновей.

8. Конечно, женщинам сложно тягаться с такой плодовитостью, тем не менее среди дам есть свои рекордсмены: первая жена Федора Васильева (русский крестьянин из города Шуя) установила рекорд по числу детей, рожденных одной женщиной. Между 1725 и 1765 годами она родила в общей сложности 69 детей. Из них — 16 пар близнецов, 7 троен и 4 четверни, (в общей сложности 27 рождений). Из 69 родившихся детей 67 пережили младенчество.

9. Толстые мужчины отличные любовники, и в первую очередь потому, что половой акт с ними длится дольше. Журнал сексуальной медицины опубликовал исследования, в которых доказано, что чем толще индекс массы тела мужчины, тем наименее вероятно, что он страдает от преждевременной эякуляции. Толстые мужчины занимаются любовью в среднем на 7,3 минуты дольше, чем стройные.

10. История презерватива насчитывает по крайней мере 400 лет — он был изобретен в начале XVI века доктором Чарльзом Кондомом для Генриха VIII и был изготовлен из слизистой оболочки кишечника овцы. Самый старый презерватив, дошедший до наших дней, найден в Швеции и датируется 1640 годом.