«Развод — это маленькая смерть»: Татьяна Лютаева рассказала о болезненных расставаниях с мужьями

Всенародная слава пришла к Татьяне Лютаевой после съемок в фильме «Гардемарины, вперед!». После выхода картины она буквально проснулась знаменитой. Незадолго до того, как актриса приступила к работе в картине, Лютаева вышла замуж за Олегаса Дитковскиса, который был старше актрисы на десять лет. Когда Татьяна уже заканчивала съемки, то была на последних месяцах беременности — в скором времени у актрисы родилась дочь Агния.

Лютаева уехала вслед за мужем в Литву, где воспитывала дочь. Со временем отношения с Олегасом стали портиться. «Я там была одна, у Олегаса были друзья, а я не была ни с кем знакома, а ему не хотелось меня показывать. Я сидела одна дома, а он ходил по друзьям и мог пропасть на несколько дней», — вспоминает Лютаева. Татьяна и Олега были вместе десять лет — в их отношениях было и много хорошего, но в итоге супруги решили развестись.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1784372215920214466_189735960"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

"Когда Олегас понял, что я уйду, все сразу изменилось. Он нашел работу, перестал пить. Я долгое время содержала семью", — рассказывает Лютаева. На тот момент она твердо решила уйти от мужа.

Впрочем, Татьяна недолго горевала в одиночестве — она осталась жить в Литве после развода и в скором времени вновь вышла замуж. Ее вторым супругом стал Рокас Раманаускас — он был младше актрисы на семь лет. У пары родился сын Доминик. К сожалению, и второй брак актрисы был неудачным. После развода с Рокасом Лютаева приняла решение уехать с двумя детьми в Москву. «Я призываю всех женщин не бояться остаться в одиночестве», — призывает актриса. Татьяна отмечает, что сейчас она живет одна, мужа у нее нет, но это не делает ее несчастной.