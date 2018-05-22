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«Развод — это маленькая смерть»: Татьяна Лютаева рассказала о болезненных расставаниях с мужьями
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«Развод — это маленькая смерть»: Татьяна Лютаева рассказала о болезненных расставаниях с мужьями 

Teleprogramma.pro 23 минуты назад
Фото: Teleprogramma.pro
Всенародная слава пришла к Татьяне Лютаевой после съемок в фильме «Гардемарины, вперед!». После выхода картины она буквально проснулась знаменитой. Незадолго до того, как актриса приступила к работе в картине, Лютаева вышла замуж за Олегаса Дитковскиса, который был старше актрисы на десять лет. Когда Татьяна уже заканчивала съемки, то была на последних месяцах беременности — в скором времени у актрисы родилась дочь Агния.
Лютаева уехала вслед за мужем в Литву, где воспитывала дочь. Со временем отношения с Олегасом стали портиться. «Я там была одна, у Олегаса были друзья, а я не была ни с кем знакома, а ему не хотелось меня показывать. Я сидела одна дома, а он ходил по друзьям и мог пропасть на несколько дней», — вспоминает Лютаева. Татьяна и Олега были вместе десять лет — в их отношениях было и много хорошего, но в итоге супруги решили развестись.
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"Когда Олегас понял, что я уйду, все сразу изменилось. Он нашел работу, перестал пить. Я долгое время содержала семью", — рассказывает Лютаева. На тот момент она твердо решила уйти от мужа.
Впрочем, Татьяна недолго горевала в одиночестве — она осталась жить в Литве после развода и в скором времени вновь вышла замуж. Ее вторым супругом стал Рокас Раманаускас — он был младше актрисы на семь лет. У пары родился сын Доминик. К сожалению, и второй брак актрисы был неудачным. После развода с Рокасом Лютаева приняла решение уехать с двумя детьми в Москву. «Я призываю всех женщин не бояться остаться в одиночестве», — призывает актриса. Татьяна отмечает, что сейчас она живет одна, мужа у нее нет, но это не делает ее несчастной.
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