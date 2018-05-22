Николаса Кейджа в гламурном образе сфотографировали на свидании с новой подругой

Оказывается, у 54-летнего Николаса Кейджа наладилась личная жизнь! В понедельник, 21 мая, его сфотографировали в компании новой возлюбленной в Лос-Анджелесе. Избранницей актера и продюсера стала молоденькая девушка по имени Эрика Койке.

Парочка выглядела весьма колоритно: Николас, который по случаю свидания привел себя в порядок и выбрил аккуратную и четко геометричную бородку, выбрал для выхода монохромный образ — черную рубашку и такие же брюки, а сверху надел ну очень гламурный блейзер с леопардовым принтом. Свой лук суперзвезды он дополнил солнцезащитными очками, несмотря на то, что на улице стояла ночь.

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Девушка, которая подозрительно напоминает его бывшую жену, была одета не менее броско, но в светлых тонах, — она подобрала белую рубашку с бахромой на рукавах, серебряные брюки, бежевые мюли и черную сумку. В целом ее облик по части эпатажности вполне себе сочетался с обликом ее спутника.

Николас Кейдж и Эрика Койке

Николас Кейдж и Эрика Койке

Пожалуй, это первые фотографии Николаса и Эрики. Раньше мы даже не знали, что у актера появилась возлюбленная. Напомним, что в 2016 году он расстался со своей женой, бывшей официанткой Элис Ким, с которой прожил более 12-ти лет. У супругов есть общий сын — 12-летний Кал-Эл Коппола Кейдж.

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Вскоре после объявления о разводе Николас побывал в Москве, где дал комментарий о своей семье и сыновьях — помимо Кал-Эла у него есть старший сын от предыдущих отношений, 27-летний Уэстон:

Мои сыновья — мои ангелы, они всегда мой приоритет. Но я последний человек, который может дать совет о том, как сохранить брак