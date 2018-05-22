В Сети обсуждают тайную свадьбу Кейт Хадсон 

София Гарбовская, редактор ленты новостей
Принц Гарри и Меган Маркл, Хью Грант и его возлюбленная Анна Эберштейн, Венсан Кассель и Тина Кунаки… Концентрация новостей о знаменитых парах, которые вот-вот поженятся или уже успели это сделать, за последнюю неделю прямо-таки зашкаливает. Может быть, поэтому Кейт Хадсон, которая сейчас ждет ребенка от бойфренда Дэнни Фудзикавы, решила не присоединяться ко всеобщему свадебному переполоху, а сохранить радостную новость в тайне?
На днях папарацци заметили, что на безымянном пальце актрисы красуется не только внушительное помолвочное кольцо — подарок от Дэнни, но и тоненькое золотое колечко, похожее на обручальное. Позже Кейт и сама выложила снимок в Instagram, на котором можно разглядеть оба украшения, но комментировать обновку не стала. Вполне возможно, что Хадсон, которая однажды уже была замужем за рок-музыкантом Крисом Робинсоном, на этот раз решила обойтись без пышной свадебной церемонии. К тому же, как она сама недавно призналась, третья беременность дается ей очень нелегко.
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