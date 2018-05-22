В Сети обсуждают тайную свадьбу Кейт Хадсон

На днях папарацци заметили, что на безымянном пальце актрисы красуется не только внушительное помолвочное кольцо — подарок от Дэнни, но и тоненькое золотое колечко, похожее на обручальное. Позже Кейт и сама выложила снимок в Instagram, на котором можно разглядеть оба украшения, но комментировать обновку не стала. Вполне возможно, что Хадсон, которая однажды уже была замужем за рок-музыкантом Крисом Робинсоном , на этот раз решила обойтись без пышной свадебной церемонии. К тому же, как она сама недавно призналась, третья беременность дается ей очень нелегко.

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