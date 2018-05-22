Ещё
Зарубежные СМИ сообщают о тайной свадьбе Кейт Хадсон
Далее:
Читайте также:
Ещё

Зарубежные СМИ сообщают о тайной свадьбе Кейт Хадсон 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
В апреле этого года голливудская актриса Кейт Хадсон перестала скрывать, что ждет третьего ребенка. Она продемонстрировала округлившийся живот и весьма забавным способом объявила о том, что ждет девочку. Отцом ее будущего ребенка является основатель звукозаписывающей компании Lightwave Records Дэнни Фудзикава, с которым она уже год встречается. В скором времени после объявления о скором пополнении поклонники заметили помолвочное кольцо на руке Кейт и стали ждать свадьбу.
Теперь зарубежные СМИ сообщают, что Хадсон уже тайно вышла замуж за своего избранника. На днях папарацци подловили беременную Кейт на прогулке с ее мамой Голди Хоун и заметили новое кольцо на безымянном пальце актрисы, похожее на обручальное. Журналисты сразу же сделали вывод, что Хадсон тайно вышла замуж за Дэнни — влюбленные решили узаконить отношения до рождения малышки.
Напомним, что у Кейт также есть сын Райдер от первого мужа рок-музыканта Криса Робинсона и сын Бингем от отношений с фронтменом группы Muse Мэттью Беллами.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1784259476040263017_981577417"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
Teleprogramma.pro: последние новости
Семья Краско на грани распада: молодую жену Ивана Ивановича поймали с поличным «Развод — это маленькая смерть»: Татьяна Лютаева рассказала о болезненных расставаниях с мужьями Бывшая девушка принца Гарри после его свадьбы стала популярна в Сети
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
51-летняя Холли Берри показала себя в нижнем белье
Странные связи4
Зрелые модели снялись в бодипозитивной рекламе4
Дочь Мадонны показала подмышки и всех расстроила5
Бразильянка внезапно родила и этим нарушила закон
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
10:12
Топ хитрых уловок, которые используют рекламщики
Психология
04:50
О чём говорят ваши руки
Здоровье
13:52
Звезды, которые не боятся старости
Звёзды Здоровье
04:16
К чему ведет кровосмешение
Здоровье
00:29
51-летняя Холли Берри показала себя в нижнем белье
Звёзды
06:27
Загадки, которые под силу лишь самым смекалистым
Психология
00:48
Пугачева опубликовала редкий архивный кадр
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение