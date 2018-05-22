Зарубежные СМИ сообщают о тайной свадьбе Кейт Хадсон

В апреле этого года голливудская актриса Кейт Хадсон перестала скрывать, что ждет третьего ребенка. Она продемонстрировала округлившийся живот и весьма забавным способом объявила о том, что ждет девочку. Отцом ее будущего ребенка является основатель звукозаписывающей компании Lightwave Records Дэнни Фудзикава, с которым она уже год встречается. В скором времени после объявления о скором пополнении поклонники заметили помолвочное кольцо на руке Кейт и стали ждать свадьбу.

Теперь зарубежные СМИ сообщают, что Хадсон уже тайно вышла замуж за своего избранника. На днях папарацци подловили беременную Кейт на прогулке с ее мамой Голди Хоун и заметили новое кольцо на безымянном пальце актрисы, похожее на обручальное. Журналисты сразу же сделали вывод, что Хадсон тайно вышла замуж за Дэнни — влюбленные решили узаконить отношения до рождения малышки.

Напомним, что у Кейт также есть сын Райдер от первого мужа рок-музыканта Криса Робинсона и сын Бингем от отношений с фронтменом группы Muse Мэттью Беллами

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