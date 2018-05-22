Как на самом деле соблазнить русскую девушку

В преддверии чемпионата мира по футболу попасть в Россию мечтают все фанаты этого вида спорта. Но, как выяснилось, не только из-за самих матчей.

Аргентинская футбольная федерация в рамках подготовки к событию выпустила познавательную (без шуток!) энциклопедию для планирующих путешествие в Россию фанатов с одной главой, которая взорвала интернет на прошлой неделе: «Как завести интрижку с русской девушкой».

У нас такое еще называют «курортным романом», ну или просто отпускными приключениями. Сама по себе идея не вызывает раздражения: в конце концов, между нами и Аргентиной столько километров, что стоило бы узнать друг друга и поближе. Но содержание советов оказалось банальным до кретинизма и шовинизма, что и разозлило интернет-пользователей и заставило авторов памятки эту главу удалить.

«Русские девушки обратят особое внимание на ваш внешний вид, а именно на гигиену, на аромат и на то, насколько вы хорошо одеты». Хм… как будто в Аргентине любую красотку можно склеить в шлепках и с трехдневным перегаром, и только русские девушки капризничают и требуют от мужчин идти на подобные «жертвы».

«К русским девушкам нужно относиться как к людям с собственными взглядами и желаниями». Это в сравнении с жительницами ультрарадикальных мусульманских стран, где женщин можно вообще ни во что не ставить?

Ну и на десерт: «Многие мужчины хотят просто переспать с русскими девушками, потому что они очень красивы». Это обвинение, после которого нужно чувствовать вину за собственную привлекательность, или констатация того, что мужчины все еще недалеко ушли от пещеры?

В Аргентине, где сейчас активно идут марши против домашнего насилия и уличных приставаний, памятку осудили, разнеся в обсуждениях в пух и прах, а мы решили создать свою версию советов, как на самом деле иностранцу стоит знакомиться с русской девушкой, чтобы они оба остались довольны.

Русские девушки не любят тех, кто совсем ничего не знает про их страну

Пожалуй, это заложено еще со школы: нас же заставляли учить все эти маленькие страны и их особенности, поэтому и мы ждем, что иностранец не упустит из виду самое масштабное по размеру государство на карте и разузнает, как у нас идут дела.

В идеале было бы неплохо, если бы его познания не ограничивались стандартным трио «водка-Путин-снег», а включали в себя еще и парочку наших писателей, выборку из национальных природных богатств и минимальный словарный запас, помимо «На здоровье!».

Русские девушки ценят эрудированность

Наши девушки любят поговорить и в большинстве своем не теряют сознание под обаянием недалеких, но при этом безумно сексуальных и мускулистых пацанов. Даже если у них есть европейский паспорт.

Нашим девушкам нужно почувствовать хотя бы минимальное интеллектуальное притяжение и увидеть образованность в собеседнике, а еще лучше — страстную увлеченность своей профессией.

Ах да, по этой же причине и обладатели профессий вроде «артист уличного цирка» или «мойщик окон» особой популярностью пользоваться не будут.

Русские девушки не терпят прямых намеков на секс

Причем даже если они сами приметили мужчину и в первые же пять минут решили, что затащат его к себе постель. Ну не нравятся нам эти неэстетичные «Какая у тебя задница», «Я тебя съем» и скоротечные «Поехали ко мне», и все тут!

Нам нравится играть в соблазнение, выигрывать/проигрывать в процессе, побеждать и сдаваться одновременно и удерживать напряжение «противника» до ключевого момента. Русским девушкам кажется, что в этом и заключается тот самый пикантный драйв первого свидания, ради которого хочется вернуться за вторым.

Русские девушки любят, когда мужчина угощает

Не путать со старообрядческим «когда он за все платит». Необязательно платить за все, но важно перед русской девушкой показать, что вы любите оказывать знаки внимания и организовывать свидание со вкусом. Ну и убедить девушку в том, что вы не жмот и не законченный эгоист. Кстати, последних двух типажей не терпят, кажется, ни в одной стране мира.

Русские девушки не выносят изнеженных инфантилов

У нас в почете мужчины работящие, креативные, энергичные, с огоньком в глазах, который появляется и без участия стопки водки. Ранимые и сентиментальные популярностью не пользуются, еще хуже дела идут у отпетых философов и прочих дохляков-гуманитариев, которые полжизни потратили на чтение книг и даже шины велосипедные не научились накачивать.

А какие тогда точно получат одобрение? Хотите — зовите этот типаж «мужественным», но, как нам кажется, сегодня такому мужчине ближе определение «деятельный» или «предприимчивый». Ну и немножко чувства юмора не помешает.

Русским девушкам нравится, когда им делают комплименты

У нас в стране у женского пола пока еще не выработалась аллергия на комплименты как на нежелательные комментарии, провоцирующие объективацию, как уже произошло во многих странах Европы.

Наши девушки уделяют фантастическое количество времени заботе о себе, о своей внешности и своем стиле и очень часто абсолютно не против, если результатами их труда позволят себе восхищаться окружающие. Конечно, не стоит забывать, что комплимент комплименту рознь, и из всей массы приятных слов выбрать те, что наиболее близки классикам русской поэзии, а не тюремному жаргону.