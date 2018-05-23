Ещё
Питт хочет познакомить Анджелину Джоли со своей новой пассией
Далее:
Читайте также:
Ещё

Питт хочет познакомить Анджелину Джоли со своей новой пассией 

Свободная пресса 1 час назад
Актер Брэд Питт планирует представить свою новую возлюбленную Анджелине Джоли. Голливудский актер уже не скрывает отношения с 42-летней Нэри Оксман, которые длятся около года. Более того, Питт познакомил свою избранницу с биологической 11-летней дочерью Шайлой. По сведениям инсайдеров, встреча прошла более чем успешно. Теперь голливудская знаменитость планирует представить Оксман остальным детям и самой Анджелине Джоли.
«Питт очень нервничает из-за предстоящей встречи двух женщин, однако он уверен, что Анджелина искренне одобрит его выбор», — цитирует сообщение источников Vladtime.ru.
Напомним, официально Брэд Питт так и не развелся с Анджелиной Джоли. Расторжение отношений вновь отложили на неопределенный срок. Если раньше супруги не могли поделить детей, теперь они спорят насчет имущества. На этот раз развод самой красивой пары Голливуда переносится из-за поместья и виноградника во Франции, который пара приобрела еще в 2014 году.
Новости шоу-бизнеса: Поклонницы Брэда Питта в шоке: актер на год отказался от секса
Свободная пресса: последние новости
Аллегрова не может вернуть себе деньги мертвого застройщика Младшая сестра Кардашьян снялась абсолютно голой в провокационной фотосессии Роскачество назвало пять лучших коньяков на российском рынке
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Открыта неожиданная бытовая причина ожирения10
Зрелые модели снялись в бодипозитивной рекламе19
51-летняя Холли Берри показала себя в нижнем белье11
4 симптома того, что вы пьете слишком много воды2
К чему ведет кровосмешение7
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
10:12
Топ хитрых уловок, которые используют рекламщики
Психология
04:50
О чём говорят ваши руки
Здоровье
13:52
Звезды, которые не боятся старости
Звёзды Здоровье
04:16
К чему ведет кровосмешение
Здоровье
00:08
Дочь Мадонны показала подмышки и всех расстроила
Звёзды Экономика
00:29
51-летняя Холли Берри показала себя в нижнем белье
Звёзды
06:27
Загадки, которые под силу лишь самым смекалистым
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение