Питт хочет познакомить Анджелину Джоли со своей новой пассией

Актер Брэд Питт планирует представить свою новую возлюбленную Анджелине Джоли . Голливудский актер уже не скрывает отношения с 42-летней Нэри Оксман , которые длятся около года. Более того, Питт познакомил свою избранницу с биологической 11-летней дочерью Шайлой. По сведениям инсайдеров, встреча прошла более чем успешно. Теперь голливудская знаменитость планирует представить Оксман остальным детям и самой Анджелине Джоли.

«Питт очень нервничает из-за предстоящей встречи двух женщин, однако он уверен, что Анджелина искренне одобрит его выбор», — цитирует сообщение источников Vladtime.ru.

Напомним, официально Брэд Питт так и не развелся с Анджелиной Джоли. Расторжение отношений вновь отложили на неопределенный срок. Если раньше супруги не могли поделить детей, теперь они спорят насчет имущества. На этот раз развод самой красивой пары Голливуда переносится из-за поместья и виноградника во Франции, который пара приобрела еще в 2014 году.

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