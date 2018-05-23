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Что важно обсудить до того, как заняться сексом
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Что важно обсудить до того, как заняться сексом 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Некоторые вопросы лучше обсудить «на берегу»: тогда здоровая сексуальная жизнь вам обеспечена.

Здоровье

Когда вы и ваш партнер в последний раз сдавали анализы на ЗППП? Если вы не знаете, как лучше задать такой интимный вопрос мужчине, начните с себя Расскажите, например, что после расставания с предыдущим партнером вы прошли обследование и точно можете сказать, что здоровы (и даже результаты показать, если нужно). Да, все это не совсем сексуально, но жизненно (в прямом смысле этого слова) необходимо.

Возбуждение

Вы вполне можете заранее обсудить с партнером, что возбуждает вас в постели, а что оставляет равнодушной: ну так, чтобы не тратить время на лишние движения. Доверьтесь человеку, с которым вы планируете провести ночь (или не одну): расскажите, что бы вам хотелось попробовать, а что входит в ваш личный стоп-лист.

Частота

Нет, мы не шутим. Вам действительно лучше заранее договориться о том, как часто вы будете заниматься сексом. Потому что если он хочет близости каждый день, а вы согласны только на раз в месяц, то это рано или поздно станет проблемой.

Фантазии

Если вы оба хотите доминировать, например, то возникает определенный конфликт интересов. Ну или он хочет, чтобы вы занимались с ним сексом исключительно в костюме Чудо-женщины, а вы вот вообще не фанат. Составьте список своих сексуальных фантазий и сравните. Если там многое совпадает, то ура, вы нашли друг друга. Если нет, здраво оцените, насколько вы готовы к компромиссам.

Измены

Пожалуй, самое важное, о чем стоит договориться до того, как кинуться в омут с головой. Как вы относитесь к изменам? И что конкретно считаете изменой? Готовы ли вы делить любимого мужчину с другой женщиной или претендуете на единоличное «владение»? И вообще, не против ли он, что раз в полгода вы встречаетесь с бывшим, чтобы выпить пива?
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