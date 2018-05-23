«Парней забавнее возбуждать»: откровения бисексуалов

Мужчины и женщины — вечная тайна друг для друга. А больше всего загадок и недомолвок относятся к интимной стороне отношений.

Сегодня Anews попробует приоткрыть завесу и обратится к тем, кто обладает практическим опытом. Люди, встречавшиеся и с женщинами, и с мужчинами, ответят — кто же оставил у них лучшие воспоминания?

Еда, футбол и секс

Британская телеведущая Анна Ричардсон 18 лет состояла в длительных отношениях с кинорежиссёром Чарльзом Мартином , а последние годы встречается с актрисой и писательницей Сью Перкинс

В итоге, любопытство аудитории настигло Ричардсон, и в эфире своего телешоу она была вынуждена расставить точки над i:

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«Не знаю, стоит ли говорить это перед столькими женщинами в аудитории — жаль признавать, но с нами гораздо сложнее строить отношения.

Пожалуй, это из-за того, что мы и от природы более эмоциональны, и часто стремимся диктовать свою волю — особенно сейчас, в эру эмансипации, феминизма и всего такого прочего».

«Так что, когда вы живёте с сильной женщиной под одной крышей, и вы сама такая — вы неизбежно столкнетесь лбами друг с другом».

В еще одном интервью Ричардсон отметила: «Сексуально переход на отношения с женщиной не вызвал никаких трудностей. Но вот эмоционально — тут пришлось поработать. Такие отношения очень интенсивны, это эмоциональное цунами».

С мужчинами же, по словам телеведущей, всё обстоит куда спокойнее и проще. Во-многом из-за того, что представители сильного пола и не требуют особенно многого. Ричардсон сказала, что им достаточно для счастья только три вещи, «три F».

Из этих трёх вещей был назван лишь футбол, но какие остальные две, догадаться несложно. Скорее всего, список выглядит так: food, football, f…ck. То есть: еда, футбол и секс.

Мягкость или твёрдость?

С мыслями Ричардсон соглашаются и другие бисексуалы:

«Девушки сумасшедшие. Серьёзно — я несколько лет встречалась с женщинами, но так и не смогла привыкнуть к их нужде в постоянной поддержке, внимании и комплиментам. Попросту не смогла. Даже пришла к мысли, что я вообще не бисексуальная — просто распутная».

Некоторым, впрочем, отношения с женщинами устраивать, наоборот, комфортнее:

«Женщины более готовы к разговорам на серьёзные вещи (за исключением моего нынешнего парня). Это очень подкупает, когда твоё желание обсудить что-то неловкое и неудобное, встречается с теплотой и пониманием».

«Согласно моему опыту, от мужчин больше головной боли. Женщины проговаривают проблемы. Мужчины же всё держат в себе, ведут себя из-за этого по-уродски, и в итоге претензии всё равно вырываются. Плюс, женщины не устраивают концертов, если я хочу оплатить счёт или предлагаю расплатиться поровну».

Кого-то больше цепляют не психологические, а физические различия полов.

«Мужчины твёрже. Серьезно, чисто физически твёрже. Женщины мягкие и податливые, а от мужчины порой ощущение, как от статуи.

Что самое интересное, это никак не отражается внешне — это могут быть два человека с совершенно идентичным количеством жира. Но разница постоянная и очень значительная. Она полностью снесла мне крышу».

«Парней намного забавнее возбуждать»

Твёрдость и мягкость — один из главных референсов в отличиях мужчин и женщин. Естественно, она отражается и на физической стороне любовных отношений.

«Встречаться с женщинами: мягкие поцелуи, мягкие объятия, мягкое всё. Секс похож на неторопливую прогулку в парке. Мне, женщине, намного легче влюбиться в женщину. То, что мы эмоционально сходны, повышает уровень близости.

Правда, начать общение намного сложнее — женщины могут быть ну ооочень пассивны и не выказывать интереса к тебе. А уж двойной ПМС в отношениях — просто капец.

Встречаться с мужчинами: жёсткие поцелуи, жёсткие объятия, жёсткое всё. Секс похож на американские горки.

Очень сложно понять, что парень хочет эмоционально — только если реально навязываться ему и надоедать, а это плохо для отношений. Зато понять, что парень хочет физически — до смешного просто».

Многие считают, что женщины лучше мужчин в поцелуях. Так говорят даже те, кто, в-общем, предпочитает сильный пол:

«Мужские и женские поцелуи отличаются совершенно разительно. Я чувствую большее влечение к парням, но господи, насколько же женщины лучше целуются. Они мягче и чувствительнее к партнёру, в то время как мужчины ведут себя в стиле: «Я всегда так делал, и никто не жаловался. Чего я буду подстраиваться под кого-то?»»

Правда, мужчинам отдают первенство в объятиях.

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«Мужчины лучше обнимаются, низкий поклон. Женщины лучше целуются. Секс страстный и там, и там, но по-разному. У мужчин очень силён порыв — «я хочу тебя прямо сейчас». Женщина же действует медленнее, и использует это время, чтобы показать, насколько сильно она тебя любит.

Сложно сказать, что лучше, а что хуже. Просто по-разному».

«Женщины очень мягко и сладко целуются. А в объятиях мужчины чувствуешь себя по-настоящему защищённой».

«Парней намного забавнее возбуждать. Каждое маленькое касание в районе паха вызывает у них заметную реакцию. С женщинами же всё сложнее. Прежде чем перейти к ключевой области, нужно организовать чуть-ли не ритуал из касаний в других местах».

У мужчин результаты сравнения также не всегда однозначны.

«По мне, женщины вообще не вкладывают усилий в прелюдию, а ждут, когда им доставят удовольствие. Я понимаю, природа и все дела, но можно же быть поактивнее?!»

«Секс очень различается. Между мужчинами он состоит во-многом из ласк, проникновения намного меньше и оно требует тщательной подготовки. С женщинами всё получается значительно легче и естественнее».

Некоторые подмечают во время секса интересные психологические моменты:

«В постели с мужчиной я прямо чувствую, как меня сканируют. Моё лицо, мои звуки, мои движения. Это очень приятно — как будто твой образ сохраняют где-то навечно.

Когда я с женщиной, то всё наоборот. Я вглядываюсь в неё, запоминаю её дыхание и с трепетом погружаюсь в её мир».

Суммируя же впечатления, многие говорят банальную истину — никто не идеален и важно просто найти своего человека.

«Все чокнутые. Оба пола одинаково сумасшедшие. И там есть стервы, и там есть уроды».

«Очевидно, что достигать оргазма удобнее с тем, у кого все устроено также, как и у тебя. Но на самом деле это несущественно по сравнению с личностной совместимостью».