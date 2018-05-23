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Толкалина «переламывает» себя ради дочери-подростка
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Толкалина «переламывает» себя ради дочери-подростка 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
В недавнем интервью звезда картин «Кавказ» и «Все просто» Любовь Толкалина рассказала журналистам, какого это — быть матерью подростка. Порой, чтобы подать хороший пример юной наследнице, актрисе приходится бороться с собой.
«Я все время должна быть в форме и в хорошем настроении, потому что от меня многое зависит. И не имею права быть в другом состоянии и дома тоже", — призналась она. «Надо шутить, настраивать себя на позитивный лад, быть общительной, улыбаться», — цитируют артистку teleprogramma.pro. Отметим, что дочь Толкалиной, 16-летняя Мария, увлекается живописью и играет вместе с мамой в сериале «Девочки не сдаются».
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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