5 тайных романов звезд, о которых вы могли не знать

Том Круз и Шер У Тома Круза отличный вкус на женщин. В свое время голливудский красавчик растопил сердца Николь Кидман Кэти Холмс , но на этом его список любовных побед не заканчивается. Оказывается в 80-х Том крутил роман с Шер. Более того, певица и по сей день считает его одним из своих лучших любовников.

«Он свел меня с ума. Он был такой застенчивый. Он рассказывал, что в школе с ним никто не дружил. Однажды мы пошли на свидание в ресторан в Нью-Йорке, и официантка там оказалась его бывшей одноклассницей. Он сказал, что в школе она не обращала на него внимания, а теперь, когда он стал знаменитым, — наоборот», — вспоминала об этих отношениях Шер на шоу Опры Уинфри.

Мало кто помнит, но в 2001 году Натали Портман начала встречаться с музыкантом Моби. Причем сам певец об этих отношениях вспоминать не любит. Кажется, бывшая возлюбленная сделала ему больно. В одном из интервью Моби признался, что они с Портман расстались из-за «тупого гнева на почве ревности». Кто кого ревновал, певец не уточнил.

Как-то в интервью Кристиан Бэйл неожиданно заявил, что у него была интрижка с Дрю Бэрримор, и даже вспомнил их самое провальное свидание. «Мы ходили на какой-то мерзкий кровавый фильм ужасов, и это все. Больше она на такое меня не звала», — рассказывал актер. Сейчас он женат на актрисе Сиби Блажич, а сердце Дрю пока свободно.

Мало кто знает, но еще до судьбоносной встречи со Скарлетт Йоханссон Райан Рейнольдс на протяжении пяти лет встречался с канадской певицей и актрисой Аланис Мориссетт. Они собирались пожениться, но спустя три года после помолвки вдруг заявили, что слишком разные и больше не хотят быть вместе. О причинах разрыва звезды умалчивают до сих пор.

Роберт Дауни-младший и Сара Джессика-Паркер

Они познакомились на съемках фильма «Первенец» в 1984 году и сразу начали встречаться. Правда, по словам друзей пары, этот роман напоминал отношения матери и сына. Сара Джессика всячески опекала Роберта, но так и не смогла помочь ему избавиться от наркотической зависимости. Из-за пагубного пристрастия Дауни влюбленные расстались. Друг о друге они до сих пор говорят с большим уважением.

«Я благодарен Саре за уютный дом, понимание, поддержку и силу воли, которой хватало на нас двоих», — поделился Роберт с журналистами.