Муж узнал, что у бывшей 40 кошек, и снова влюбился

Тревор Хоуз женился на девушке по имени Марлен в 1968 году, до этого они встречались восемь лет. В браке у пары родились двое детей, и все бы ничего, вот только Марлен оказалась ярой кошатницей. Тем временем Тревор, мягко сказать, котов недолюбливал. Игнорируя неприязнь мужа, Марлен смело заботилась о семи котах. Пушистые создания в буквальном смысле разделили любящую пару.

В один прекрасный день Тревор решил, что больше терпеть мяукающих животных не намерен, и подал на развод. К моменту окончательного расставания у Марлен было уже десять котов. Обида в мужчине была так сильна, что даже ради детей он не стремился к общению с бывшей. Более того, повторно женился и много лет прожил в счастливом браке, пока не овдовел десять лет назад.

Facebook Тревора Хоуза

Все изменилось, когда 30 лет спустя после развода он случайно увидел экс-супругу по телевизору. В реалити-шоу о владельцах домашних животных на канале Channel 5 рассказывалось о женщине, которая живет… с сорока котами. Марлен с гордостью делилась, как одержала победу в соревновании на звание лучшей заводчицы персов.

Что-то екнуло в груди у Тревора — и он позвонил бывшей жене, чтобы пригласить ее на ужин. В итоге 14 мая 82-летний ненавистник кошек и 72-летняя обладательница 40 котов вновь поженились. Без помощи дочери пары, 47-летней Жюльет, тут не обошлось — именно она уговорила мать забыть разногласия и пойти на тот самый ужин с Хоузом.

Кадр из передачи с участием Марлен / ITV.com

Впрочем, ступать на территорию персов и их хозяйки мужчина не планирует. Это будет гостевой брак — Тревор собирается жить в получасе езды от дома возлюбленной.