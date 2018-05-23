Ещё
Кети Топурия публично ревнует Гуфа
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кети Топурия публично ревнует Гуфа 

WMJ.ru 57 минут назад
Фото: WMJ.ru
Кети Топурия не скрывает своих чувств к рэперу Гуфу.
Кети Топурия и Гуф больше не скрывают своих чувств. В соцсетях пары уже все чаще стали появляться совместные фотографии, а также признания в любви. А несколько часов назад Кети в подписи к новой фотографии Гуфа открыта заявила о ревности. На снимке артист запечатлен сидящим на лавке с дамой в розовом. Топурия в шутливой форме написала: «Я ревную».
Напомним, о романе пары заговорили еще тогда, когда Кети была официально замужем за отцом своей дочери. Позже Топурия развелась, но долго скрывала этот факт. А свой роман Кети и Гуф скрывали до последнего, а на все вопросы журналистов предпочитали все отрицать.
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram
WMJ.ru: последние новости
«Наездница» и другие самые травмоопасные позы из Камасутры Стало известно, когда родит 47-летняя Лера Кудрявцева Не по плану: спящие гости, танцующий жених с голым торсом, драка и другие нелепые казусы на звездных свадьбах
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы марки опасного сливочного масла17
Пугачева поделилась интимными подробностями8
К Бузовой вернулись аппетитные формы24
Жизнь и смерть самой красивой девушки в мире23
Как выглядят дети, которые вырастили звери
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
07:34
Как выглядят дети, которые вырастили звери
Дети
01:00
К Бузовой вернулись аппетитные формы
Звёзды
11:41
Романы звезд, на которые всем плевать
Звёзды
12:05
Как живут жены спортсменов-богатеев
Звёзды
06:33
Мистические загадки, которые решат самые сметливые
Психология
10:12
Топ хитрых уловок, которые используют рекламщики
Психология
04:50
О чем говорят ваши руки
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение