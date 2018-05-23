Кети Топурия публично ревнует Гуфа

Кети Топурия не скрывает своих чувств к рэперу Гуфу

Кети Топурия и Гуф больше не скрывают своих чувств. В соцсетях пары уже все чаще стали появляться совместные фотографии, а также признания в любви. А несколько часов назад Кети в подписи к новой фотографии Гуфа открыта заявила о ревности. На снимке артист запечатлен сидящим на лавке с дамой в розовом. Топурия в шутливой форме написала: «Я ревную».

Напомним, о романе пары заговорили еще тогда, когда Кети была официально замужем за отцом своей дочери. Позже Топурия развелась, но долго скрывала этот факт. А свой роман Кети и Гуф скрывали до последнего, а на все вопросы журналистов предпочитали все отрицать.

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Фото:Instagram