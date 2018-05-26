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Рэпер Гуф отменил концерт в Уфе
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Рэпер Гуф отменил концерт в Уфе 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Один из самых скандальных рэп-исполнителей Гуф должен был порадовать своих уфимских поклонников концертом 27 мая. Но для любителей творчества артиста плохие новости — рэпер отменил свой концерт.
— Друзья, в связи с состоянием здоровья артиста концерт Guf в «Максимилианс» Уфа перенесен на 19 июля. Все купленные ранее билеты действительны, — рассказали организаторы.
Стоит отметить, что неприятная новость прозвучала для тех, кто собирался послушать живую музыку, за день до шоу.
— Нам позвонили только что и сказали, что всё отменилось. Ладно хоть вообще предупредили, — подытожила Светлана.
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Женский форум  Ещё 4 источника 
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