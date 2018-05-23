3 знаменитые девушки, у которых сложные отношения с родителями

Мы почему-то не удивлены: то, что у Линдси сложный характер, мы знали давно. И ее отношения с родителями очередное тому доказательство: семейство то публично ссорится, то мирится. Например, вот что говорила Линдси про своего отца: «Он совершенно невыносим. Папа создает в моей жизни хаос, он как будто питается этим». В то же время Лохан уверяет, что в каждом из членов ее семьи «невероятно много любви друг к другу». И чему здесь верить?

У актрисы непростые отношения с матерью Нэнси Доу. Оказывается, были годы, когда мать с дочерью даже не разговаривали. «Мама была моделью — потрясающей, великолепной, безупречной. А я сама далека от совершенства. Поэтому она без конца меня критиковала — и даже повышала голос. Однажды я закричала в ответ, а она просто посмеялась мне в лицо. И это было невероятно больно», — откровенничала Дженнифер в одном интервью.

Дрю было всего 14, когда она съехала от матери — и с тех пор они общались. И тем не менее, актриса активно ей помогает: «Я благодарна этой женщине за то, что она дала мне жизнь. И я обязана о ней заботиться. И, конечно, никакого зла я на нее не держу».