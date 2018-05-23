Эмбер Херд встречается с экс-бойфрендом Хайди Клум

Долгое время в отношениях Эмбер Херд и Илона Маска не была поставлена финальная точка: актриса и миллиардер-изобретатель то сходились, то расставались, уверяя, что отныне они просто друзья. И вот сердце Эмбер снова занято: экс-супруга Джонни Деппа закрутила роман с Вито Шнабелем, торговцем произведениями искусства. Пару застали за поцелуями в кафе Sant Ambroeus в Нью-Йорке, и они и не думали скрывать своих чувств от других посетителей.