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Китайцев заставят сдавать экзамен на развод
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Китайцев заставят сдавать экзамен на развод 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
В китайской провинции Цзянсу супружеские пары, которые хотят развестись, будут сдавать специальный экзамен, по результатам которого может быть решено будущее семьи. Об этом сообщает агентство Синьхуа.
Желающим расторгнуть брак придется ответить на 100 вопросов о своей второй половине. В частности, в тесте необходимо указать день рождения и любимое блюдо супруга или супруги. Также власти интересует, сколько раз муж и жена вместе ездили отдыхать, сколько длятся их отношения и как в семье делят обязанности по дому.
Если задание выполнено на 60 и более процентов, пару просят пересмотреть свое решение. В случае, когда один из супругов ответил меньше чем на 60 вопросов, считается, что брак в серьезной опасности.
В первой паре, сдавшей экзамен, жена набрала 100 баллов, в то время как муж не ответил правильно ни на один вопрос. Сотрудники загса настояли на пересмотре решения о разводе.
Как пишет издание, пользователи сети раскритиковали такую меру по сохранению брака и посчитали тест вмешательством в личную жизнь. В местном министерстве гражданской администрации в ответ заявили, что прохождение теста добровольное и давление на пару не оказывается.
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