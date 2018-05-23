«Он тоже меня моложе»: 55-летняя Елена Валюшкина закрутила новый роман

Елена Валюшкина актриса театра и кино. Многие ее знают по ролям в таких картинах, как «Черная Молния», «Горько!» и «Мамочки». О личной жизни артистки известно не много. 11 лет она прожила в браке с преподавателем Леонидом Фоминым . Позже звезда вышла замуж за актера и режиссера Александр Яцко в 1994 году. Однако спустя 20 лет совместной жизни они решили развестись. Елена стала одна воспитывать двоих детей: Василия и Марию.

В феврале актриса встретилась с Борисом Корчевниковым в студии его передачи «Судьба человека». Валюшкина тогда поведала телеведущему, что обрела новую любовь. По ее словам, у нее закрутился роман с молодым режиссером Евгением во время съемок. Однако на днях актриса призналась, что рассталась с перспективным кавалером и уже встретила другого мужчину. «У меня уже другой. С тем мы давно не вместе. Когда меня что-то не устраивает в отношениях, я просто расстаюсь, и все. Мы поняли, что разные люди», — пояснила Валюшкина. «Он тоже меня моложе», — добавила она.

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