Как запланировать секс и не умереть со скуки

Когда в паре звучит фраза «запланированный секс», в воздухе повисает напряжение. Значит ли это, что ваша сексуальная жизнь с этой минуты официально мертва? Как бы ни так! Быть может, именно секс по расписанию воскресит ее.

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Приступим

Все пары боятся примерно одного и того же: что их сексуальная жизнь потеряет огонек, сделается тусклой и унылой, как постельное белье твоей бабушки. Что не будет больше страсти, поцелуев под луной и разнузданных игрищ на пляже. Финита ля комедия.

Паниковать рано! Даже если кто-то из вас с похоронным лицом все-таки сказал: «А почему бы нам просто не запланировать весь секс на следующую неделю?» С одной стороны, здорово, — значит, на следующей неделе будет секс. С другой — серьезно? Запланировать секс?

На самом деле все не так страшно. Мы все — взрослые, работающие люди, и это нормально, что времени на все катастрофически не хватает. Оплакивать свою бурную сексуальную жизнь, которая была в начале отношений, — нормально, но надо смириться с существующим положением вещей.

Запланированный секс затрагивает все области вашей совместной жизни, не только секс. Не воспринимайте обстоятельства так, что вы расписываетесь в том, как скучно живете. Напротив, считайте это официальным заявлением: «Ты мне дорог (-а), и я хочу проводить с тобой больше времени».

Не забывайте: то, что вы планируете секс, не значит, что у вас больше никогда не будет спонтанного секса. Напротив, «внеплановые» телодвижения будут приносить куда больше радости, чем раньше.

Раз-два, взяли!

Чтобы планирование ощущалось как что-то более личное и интимное, поговори с партнером, какой тип планирования вам подойдет — наверняка вы поступаете именно так в отношении других совместных активностей. Если вы склонны к гиперконтролю, вам обоим может даже понравиться садиться каждый месяц и, сверяясь со своим расписанием, определяться с временем близости. Если вы любите четкость и постоянство, вы можете решить, что, например, пятница каждой недели — идеальный вариант для вас обоих. Если вы не большой фанат точных цифр, планируйте каждый раз отдельно.

Соглашайтесь на минимум

Как ни странно, здесь работает правило «чем меньше — тем лучше». Вы можете быть в игривом настроении во время планирования, но запал может пропасть, когда дойдет до дела. Так что планируйте только тот минимум, который вам обоим будет не в тягость, и вы его точно осилите.

Дайте друг другу возможность сказать «пас» определенное количество раз в месяц, чтобы вы или ваш партнер могли с достоинством и без лишних объяснений выйти из ситуации, когда один из вас не настроен на секс.

Под луной

Важно помнить, что даже если (особенно!) секс по расписанию, это не отменяет необходимости вносить в ваши отношения романтику. В конце концов, когда вы только начинаете встречаться с новым бойфрендом, вы тоже планируете секс, просто иначе. Вы более или менее точно знаете, когда случится близость, и предвкушаете: вы выбираете красивое белье, удаляете волосы, если вам это нужно, зажигаете свечи и покупаете вино.

Почему бы не делать ровно то же самое, особенно если дата близости вам известна?

Разные разности

Не стоит относиться к сексу по расписанию с убийственной серьезностью — это все-таки не презентация перед советом директоров. Самое время разнообразить сексуальный репертуар и попробовать что-нибудь новенькое, до чего раньше не доходили «руки», а теперь, когда у вас точно найдется время друг для друга, в самый раз.

Может быть, он давно просил вас купить в секс-шопе костюм Дейенерис Таргариен или связать ему руку шелковым шнурком? Может быть, вы в восторге от куннилингуса? Напомните ему об этом и предложите поставить оральные ласки в расписание.

Дежурный по сексу

Спросите у своего партнера, что ему требуется, чтобы он смог расслабиться в постели и целиком посвятить себя вам. Может быть, ему важно, чтобы дети спали и посуда была помыта, чтобы он мог не отвлекаться. Или вам нужно то же самое. Назначьте «ответственного» — человека, который, так сказать, «встречает гостей».

Планируйте и другие активности

Если вошли в раж, не стесняйтесь — на самом деле, планирование может быть прекрасным способом разобраться, что не так с вашим временем: на какие задачи можно тратить гораздо меньше, а какие требуют усиленного внимания.

Поэтому, если вы хотите больше времени проводить друг с другом не только в постели, планируйте не только секс, но и другие совместные активности.

Любите и цените друг друга — и побольше вам времени!