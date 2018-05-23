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Китайским парам перед разводом предложат пройти экзамен
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Китайским парам перед разводом предложат пройти экзамен 

Российская Газета 1 час назад
Власти китайской провинции Цзянсу предложат пройти специальный тест всем парам, желающим расторгнуть брак. Нововведение призвано сократить число разводов в Поднебесной, которое в последнее десятилетие неумолимо растет.
"Каково лучшее совместное воспоминание между вами и партнером?", «Сколько раз вы путешествовали вместе?», «Какое блюдо нравится вашему партнеру больше всего?» — на эти и многие другие вопросы ответят те, кто подает заявление о разводе в местное управление гражданских отношений. В тесте также потребуется назвать дни рождения друг друга, а также другие памятные даты.
Состояние отношений будет оцениваться по 100-бальной шкале. Показатель свыше 60 баллов будет означать, что надежда на восстановление отношений еще существует, поэтому пару попросят подумать над своим решением. Сумма баллов ниже этой отметки свидетельствует о том, что супруги на грани развода.
"Цель в том, чтобы дать обеим сторонам возможность понять друг друга, вспомнить разные моменты из совместной жизни", — цитирует газета The Guardian документ властей провинции.
В прошлом году документы на развод подали 3,4 миллиона китайских супружеских пар. Это на 8 процентов больше, чем в 2016 году. А за последние 40 лет число разводов в Поднебесной увеличилось в 10 раз.
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