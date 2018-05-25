Пельмени мира: как понравиться хитрым китайским партнерам

Не секрет, что для усиления эффекта от официальной части переговоров многие предприниматели стремятся продолжить общение с партнерами в более неформальной обстановке. Вопросы коммуникации с азиатскими партнерами выглядят особенно актуальными из-за «поворота России на Восток», тема даже поднимается на дискуссиях ПМЭФ-2018. Если для Западного мира совместное посещение ресторана после встречи «в галстуках» является скорее завершающим этапом, то в Поднебесной прием пищи — основная часть переговорного процесса.

Трапеза для китайцев — это особый ритуал, берущий начало в древних традициях этого народа, когда накормить гостя считалось обязательным проявлением вежливости. В современной КНР совместное застолье является не только важнейшей частью деловой этики, но и способом проверить бизнесменов. Посмотреть, поддаются ли они на уловки и умеют ли разгадывать «коды» китайской культуры. Отказ от угощения воспринимается здесь как серьезное оскорбление, поэтому, планируя визит в Поднебесную, необходимо подготовиться к посещению ресторана заранее.

Стол всех объединяет

Принципиально важное значение в китайских застольях имеет рассадка. По тому, какое кресло отведено гостю, можно определить отношение к нему принимающей стороны. Самое почетное место — напротив выхода. Чаще всего китайцы предлагают его владельцу компании-партнера, тем самым выражая свое почтение. Остальных гостей рассаживают согласно занимаемым должностям, при этом чередуя иностранцев со своими.

Вместо привычных для европейцев стандартных столов в китайских ресторанах используются квадратные или прямоугольные с вращающимся в центре круговым элементом, выполненным из стекла или дерева. Это великое изобретение помогает блюдам «объехать» всех участников трапезы без необходимости тянуться через весь стол, нарушая этикет, или отказывать себе в угощении, из-за того, что оно стоит в дальнем углу.

В то время как на центральном круге располагаются общие блюда, традиционные чашки с рисом для каждого участника застолья находятся на неподвижной части стола. В них гости концом своих палочек, противоположным тому, которым едят, накладывают разные угощения, которых обычно очень много. В конце трапезы большинство блюд остаются недоеденными. Во-первых, это считается в Китае высоким уровнем гостеприимства. Во-вторых, как уже было сказано, прием пищи в Поднебесной — не столько способ утоления голода, сколько участие в сложном ритуале. Сложном и очень неторопливом, поэтому предпринимателям, отправляющимся в ресторан с китайскими партнерами, лучше заложить на эту часть время с запасом. Поглядывать на часы или сообщать о запланированных далее встречах не принято, это демонстрирует неуважительное отношение к принимающей стороне.

Путь к сердцу китайца лежит через палочки

Если бизнесмен не овладел искусством принятия пищи палочками до приезда в Поднебесную, то китайские партнеры всегда будут рады выступить в роли доброжелательных учителей и помочь ему. В крайнем случае можно попросить европейские приборы у официанта. Правда, в провинциальных ресторанах вилки может попросту не оказаться, поэтому лучше, конечно, заранее поупражняться с палочками у себя на родине. Тем более, что в КНР палочки — это не просто инструмент для приема пищи, а признак принадлежности к китайской культуре. В древние времена существовало жесткое разделение между культурными людьми, которые пользуются за столом палочками, и варварами, подносящими еду ко рту руками.

При этом важно не просто есть палочками, а выполнять этот процесс согласно всем канонам. Например, держать их нужно именно за верхнюю треть, а не за самую верхушку. Продемонстрировав свои навыки свободного обращения с этим важным инструментом, предприниматель непременно заработает дополнительные баллы к авторитету у китайских партнеров.

Проверяй, но доверяй

Большой ошибкой будет полагать, что заказ блюд в китайском ресторане ограничивается выбором наиболее интересного или, наоборот, безобидного пункта меню. Этот процесс жители Поднебесной также превращают в настоящее искусство. Чем дольше человек выбирает в меню угощение и чем подробнее расспрашивает о нем официантов, тем большим уважением он пользуется у китайцев. И наоборот, тот, кто быстро пролистывает меню, остановив свой выбор на первом попавшемся блюде, выглядит в их глазах полным профаном.

Самым лучшим вариантом для предпринимателей, желающих оставить о себе положительное впечатление, будет изучить меню, поинтересовавшись, из чего сделаны те или иные блюда, а затем отдать его обратно, доверив заказ китайским партнерам. Во-первых, таким образом бизнесмен окажет принимающей стороне честь, во-вторых, сам не попадет в неловкую ситуацию, так как даже представленные в России блюда восточной кухни в Китае обладают совершенно другим вкусом. Например, местная разновидность пельменей — цзяоцзы — готовится по особому рецепту в каждой провинции. Кстати, совместная лепка пельменей является распространенным видом досуга. Но для деловых переговоров она не подойдет, но уж если вас позвали на такое странное для европейцев мероприятие, знайте: вас считают как минимум приятелем.

Ну, будем

Употребление алкоголя во время вечернего приема пищи — обязательное правило для застолий с китайскими партнерами. Непьющим гостям следует предупреждать об этом заранее, чтобы вечер не был омрачен недопониманием. Из-за отказа произнести тост без видимых причин может пострадать бизнес.

Кроме того, когда хозяева наливают гостю выпивку, правила приличия предписывают приподнимать стакан над столом. Привычка китайцев пить до дна, которую русские очень уважают, не обязательна для исполнения во время делового застолья. Напротив, будет вежливее пить понемногу, не опуская бокал на стол до полного опустошения. Если предприниматель не может придумать хороший тост, то можно просто сказать «ганбэй», что эквивалентно русскому «ну, будем».

Банкет за мой счет

Вопрос с оплатой счета после застолья с китайцами носит стратегический характер. В Поднебесной принято платить тому, кто представляет страну пребывания. Цель этого проста — очаровать и вызвать чувство обязательства у гостя. Если предприниматель предложит китайцу деньги за угощение, то только оскорбит его этим. К счастью, есть хитрый ход, который поможет занять бизнесмену сильную позицию и при этом «не потерять лицо» хозяину, — еще до окончания застолья незаметно для всех участников переговоров выйти и оплатить счет.

По завершению банкета, когда приносят счет к столу, и китайские партнеры настаивают на том, чтобы взять расходы на себя, официант сообщает, что все уже оплачено. Таким образом, китайский коммерсант не только избегает глупого положения, но и чувствует себя в долгу перед гостем. Именно на такую хитрость зачастую идут сами хозяева, но у предпринимателей всегда есть шанс их опередить.

А это вам подарочек

По завершении трапезы принято дарить подарки участникам китайской делегации. Это могут быть брендированные сувениры, матрешки, фотокниги о России или просто шоколад — в Китае его мало. Для руководящего состава подойдут дорогой алкоголь или функциональные подарки.

В ответ китайцы тоже что-то преподнесут. Обычно это местный чай или предметы искусства. Если же ответного подарка не поступило, то это плохой знак, и следует насторожиться, потому что китайцы очень любят одаривать своих партнеров. И вручать, и принимать подарок следует двумя руками, внимательно его рассматривая.

Право на ошибку

Несмотря на достаточно строгий застольный этикет, китайцы обычно терпимы к ошибкам иностранцев во время приема пищи. Иногда даже стоит допустить небольшие погрешности, чтобы повеселить хозяев и тем самым еще больше расположить их к себе.

Крупные застолья в ресторанах обычно происходят в вечернее время. Из-за длительности процедуры приема пищи обед китайцы стараются организовать прямо на фабрике, чтобы не отрываться от текущих дел. Могут либо приготовить что-то на заводской кухне, либо заказать еду с доставкой. Бывает, что, стараясь угодить западным гостям, китайцы предлагают им что-то более привычное, например, пиццу.

Выбор места, в которое китайцы зовут своих гостей, зависит от теплоты отношений и от характера бизнеса. Ресторан — это обязательное заведение для серьезно настроенных партнеров, но могут быть и другие варианты.

За закрытыми дверями

В свой дом жители Поднебесной приглашают партнеров крайне редко. Даже если предприниматель испытывает нестерпимое желание посмотреть на быт китайца, лучше не напрашиваться в гости, чтобы не поставить партнера в неловкое положение и не вынудить его «потерять лицо». Нежелание водить к себе чужаков объясняется по большей части тем, что многие китайцы попросту стесняются скромности своих жилищ.

Один раз все же китайский коммерсант позвал нас в гости. Оказалось, он хотел не столько обсудить дела, сколько показать свою значимость. Дело в том, что недвижимость в Поднебесной стоит очень больших денег. Например, в провинции Джэцзян относительно приличный дом с участком 4-6 соток стоит порядка 20 млн юаней, то есть около 200 млн рублей. А этот коммерсант как раз купил новый дом. Своим приглашением он хотел продемонстрировать уровень достатка, и, соответственно, стабильность бизнеса, что в конечном итоге ставило целью убедить нашу делегацию заключить сделку с фабрикой, владельцем которой он являлся.

Сейчас споем

Одним из наиболее неординарных мест, куда предпринимателя может позвать китайская делегация, является караоке. В КНР это очень популярное развлечение. Чтобы получить удовольствие от такого похода, не обязательно обладать певческим талантом. Никто не станет осуждать бизнесмена, если он будет просто сидеть и наслаждаться музыкой. В то же время приятно удивить китайцев можно, исполнив зажигательное выступление на английском или на русском языках. Пытаться петь на китайском, если вы его плохо знаете, лучше не стоит, чтобы случайно не произнести что-то неприличное или даже оскорбительное.

В любом случае, куда бы ни пригласили предпринимателя китайские партнеры, главной задачей для него остается налаживание контакта и заключение хорошей сделки. Как гласит известная в КНР пословица, «Капли воды со временем точат в границе дыры». Что означает — упорное и терпеливое изучение китайской культуры обязательно окупится со временем. Чтобы успешно вести дела с Поднебесной, важно понять населяющих ее людей и попытаться сделать все возможное, чтобы они захотели и смогли понять вас в ответ.

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