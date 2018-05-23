Привычки, которые разрушат самые крепкие отношения

Читайте внимательно и, если обнаружите в своих отношениях хотя бы одну из этих вреднючих привычек, срочно принимайте меры по спасению своей пары.

Вредная привычка № 1: вы стали «единым целым»

Уже не понимаете, где вы, а где возлюбленный? Носите одну футболку на двоих, все время на связи (сотни сообщений ежедневно), на вопрос «Как у тебя дела?» отвечаете: «У нас все отлично», а на предложение сходить на вечеринку бубните что-то в духе: «Вряд ли, мой работает на следующий день»? Поздравляем! Вы наступили на грабли доброй половины человечества — людей, которые наизусть знают песню «Я — это ты, ты — это я». Нет сомнений, что все дороги отношений молодой пары ведут к этому двойственному единению. Возраст, отсутствие горького опыта, вера в романтику и половинки — все может явиться причиной популярного сценария. Хочется верить, что после единения вы легко преодолеете кризис под названием «сепарация» и продолжите свой путь дальше. Но, к несчастью, не всем это удается. Будьте бдительны и все-таки имейте свою личную жизнь и пространство, как бы ни любили партнера.

Вредная привычка № 2: вы не развиваетесь

Это про то, что многие пары, достигнув определенного комфорта, успокаиваются. Выбирают определенные ориентиры, способы проведения досуга — и на этом все. Привет, диван и отпуск в середине июля (ни днем позже или раньше!). Всем нам — и мужчинам, и женщинам — нужна встряска. Выход из зон комфорта, какое-то движение и спонтанность. Паре — тем более. Потому что если мы устаем от самих себя, то что говорить, когда вы в отношениях? Не откладывайте на следующий год и даже понедельник что-то новое и увлекательное. Начните с малого: вместо телевизора пригласите домой гостей или отправьтесь за город. В общем, делайте как можно чаще то, что обычно не делаете. Более того, в выходные вы имеете полное право заняться чем-то для себя — пойти в бассейн, встретиться с подругой, навестить маму.

Вредная привычка № 3: вы замалчиваете претензии

Десятки книг посвящены тому, что в отношениях все нужно проговаривать. Что игра в «догадайся сам» актуальна в бульварных романах и присуща недалеким барышням. Чужие мысли, даже самые гениальные, никто не читает. Особенно мужчина! Вас тревожит, что он не звонит вам в течение дня? Обсудите это. Беспокоитесь, когда он задерживается? Поделитесь своими мыслями. Проговаривать — это уважать свои чувства и доверять партнеру. Это знак хороших и адекватных отношений. Не анализируйте, заморочка ли это или действительно волнение. Просто обсудите.

Вредная привычка № 4: вы ленитесь заниматься сексом

Вы превратились в заек и рыбок настолько, что перестали быть мужчиной и женщиной друг для друга. Вместо этого — милые пижамки, обнимашечки, сериалы в кровати. Вопрос: сколько вы вместе? Год, два? И куда дальше дорога, интересно? Ведь вы хотите «всю жизнь бок о бок». В пижамах с котиками этот номер точно не пройдет. Да, страсти становится меньше со временем, но вы не догадывались, что это можно изменить и все в ваших руках? Включаем фантазию и заботимся о своей сексуальной жизни. О себе, о партнере, о вашем совместном удовольствии.

Вредная привычка № 5: вы перестаете за собой ухаживать

Не знаю, кто запрограммировал в нас этот чип, но нет на свете девушки, которая не превращается со временем в нечто с пучком на голове и растянутой майке, чистящее уши на глазах у своего парня. С годами мы становимся близки — факт. Близость дает нам право быть собой — тоже верно. Но вспомните, что нас объединяет в самом начале? Правильно: противоположность полов, внешние отличительные признаки, ароматы. Вспомните, с каким воодушевлением мы бежим на маникюр в начале отношений. Как покупаем себе новые платья и белье. И что потом? Пункт номер один: слияние. Вообще, по-хорошему, все эти штучки нужно делать для себя, а не для мужчины. Ухаживать за собой, нравиться себе, баловать себя всегда, вне зависимости от того, есть отношения или нет. Если мы пытаемся понравиться мужчине в самом начале, то логично, что через пару лет перестаем стараться. Понравились — и хватит с него. Ситуация SOS, исправляем ее как можно скорее! В первую очередь, ради себя.