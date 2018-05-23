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Эмбер Херд застали за поцелуями с бывшим бойфрендом Хайди Клум
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Эмбер Херд застали за поцелуями с бывшим бойфрендом Хайди Клум 

Passion.ru 33 минуты назад
Фото: Passion.ru
Эмбер Херд и Вито Шнабель подогрели слухи о своем романе.
О романе бывшей девушки Джонни Деппа и бывшего бойфренда Хайди Клум судачат не первую неделю. И это не просто слухи. На днях 32-летнюю актрису Эмбер Херд и 31-летнего бизнесмена Вито Шнабеля застали за поцелуями.
Влюбленные не скрывали чувств за завтраком в одном из ресторанов Нью-Йорка.
Ранее папарацци уже заставали пару вместе в машине, но доказательств того, что между ними нечто большее, чем просто дружба, у прессы до этого момента не было.
Будем следить за развитием ситуации!
Фото: globallookpress
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