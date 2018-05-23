Топ-6 эротических фантазий

Если подумать, понятия «секс» и «норма» несовместимы. Всё «нормальное» — скучно, как пресловутая миссионерская позиция, ставшая символом унылого супружества. В то же время к «ненормальному» часто относят вполне здоровые сексуальные фантазии. В итоге многие боятся их даже озвучивать, а тем, кто всё-таки рискнул, партнёры нередко закатывают скандал.

На самом деле тайные мечты большинства людей сводятся к нескольким типичным сценариям.

Сайт HuffPost попросил практикующих сексологов назвать самые популярные. Узнайте вместе с Anews, совпадают ли они с фантазиями российских мужчин и женщин.

Секс втроём

«Об этом мечтают и холостяки, и партнёры в парах, которым хочется чувственной перегрузки. Причём большинство устоявшихся пар надеются таким способом вернуть былую страсть», — говорит психотерапевт-сексолог Ванесса Марин.

Однако если на Западе женщины фантазируют о сексе втроём почти наравне с мужчинами, то в России, где и мужчин меньше, и менталитет во многом домостроевский, большинству дам это несвойственно. Мысль о второй женщине в спальне вызывает у них ревность и истерику.

«В нашем обществе все-таки доминирует идея сексуальной эксклюзивности: один партнёр в одном браке, измена равняется предательству», — поясняет семейный психотерапевт Марина Травкова.

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Отличайте здоровую фантазию от патологии Вот два совета от российских сексологов.

Евгений Кульгавчук: «Если партнёр просто мечтает о сексуальном разнообразии, — это нормально. Такое предложение — вовсе не показатель безразличия и нелюбви к вам. Если же это конкретное желание превратилось в навязчивую идею, без которого сексуальная жизнь уже невозможна, — это повод обратиться к специалисту или подумать о расставании». Не пытайтесь привлечь третьего, если хотите прочных и длительных семейных отношений : «Если партнёр просто мечтает о сексуальном разнообразии, — это нормально. Такое предложение — вовсе не показатель безразличия и нелюбви к вам. Если же это конкретное желание превратилось в навязчивую идею, без которого сексуальная жизнь уже невозможна, — это повод обратиться к специалисту или подумать о расставании».

Евгений Кащенко: «Эксперименты в сексуальном общении могут быть хороши только до брака и у тех людей, чей стиль сексуального поведения и личный характер предполагают наличие новых или необычных форм полового общения, как игры с новыми конструкторами „лего“. В супружестве трио губит традиционную семейную жизнь».

Доминирование и подчинение

«Интерес к этому проявляют оба пола: мужчины обычно по части доминирования, женщины — подчинения, но бывает и наоборот. Первых возбуждает чувство власти, полного контроля и готовность другого человека покориться их малейшим прихотям. А тех, кто подчиняется, больше всего заводит то, что им принадлежит всё внимание доминанта, и что их используют для получения удовольствия», — рассказывают сексологи Даниэлла Харел и Селеста Хёршмэн.

Впрочем, пристрастия наших соотечественников и тут отличаются от иностранных. Несколько лет назад масштабный опрос российского издания Men's Health показал, что игры в господина/раба не так уж привлекают мужчин (интерес к этому проявили лишь 20% и 14%, соответственно).

Сергей Агарков объяснил это тем, что для молодых мужчин естественнее самоутверждаться, просто меняя партнёрш. «Рабство» в этот период им тем более не нужно. Однако тяга к нему часто начинает проявляться в зрелом возрасте. Сексологобъяснил это тем, что для молодых мужчин естественнее самоутверждаться, просто меняя партнёрш. «Рабство» в этот период им тем более не нужно. Однако тяга к нему часто начинает проявляться в зрелом возрасте.

«чтобы меня связали» — 2-е место

«чтобы партнёр разыграл изнасилование» — 4-е место

«быть рабыней» — 7-е место А вот аналогичный опрос среди женщин, проведённый сайтом Woman.ru, выявил у них сильнейшее желание подчиняться — на нём основаны сразу несколько фантазий из первой десятки:

Фут-фетиш

«Фантазии о ступнях и определённых видах обуви очень распространены среди мужчин. Чаще всего они мечтают о стимуляции половых органов с помощью женских ног или чтобы по их телу прошлись, причём обутыми. Многих возбуждает даже просто сам вид ступней в конкретной обуви, например, в туфлях на шпильке», — говорит сексолог и семейный психолог Грейси Лэндс.

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По её словам, это обычно начинается ещё в юности и со временем может только усилиться, если держать фантазию в тайне (как обычно и происходит) или если партнёрша сочтёт её «извращением». В этом случае фут-фетиш превратится для мужчины в сладкий запретный плод.

На российских интернет-форумах мужчины, которых возбуждают ласки женских ступней, как раз-таки нередко жалуются, что партнёрши обзывают их «психами». Причём было замечено, что чем дальше от Москвы, тем сильнее у девушек неприятие этой фантазии.

Но вот парадокс: на тех же форумах многие дамы пишут, что ступни — это их эрогенная зона, но мужчины редко уделяют им внимание.

Однополый опыт

«Привычка делить людей на натуралов и геев не учитывает вполне нормального эротического любопытства: испытать прикосновения того, кто так же хорошо знает потребности твоего тела, как ты сам. Грубо говоря, это как во время мастурбации заменить свою руку рукой другого человека своего пола», — рассуждает секс-терапевт Иэн Кернер.

У мужчин фантазия может ограничиваться этой условной «чужой рукой». А вот женщины нередко представляют полноценный однополый секс, хотя это вовсе не значит, что они готовы к нему в реальности и что им правда этого не хватает.

Сергей Агарков: «В юности у девочек гораздо чаще завязывается что-то наподобие бисексуальных отношений. Школьный вечер, две девочки танцуют друг с другом. Нормально? Да. А два мальчика? Не совсем. Девочка пришла к подруге. Завечерело — решила переночевать, легли с подругой в одну постель. Нормально? Да ничего, и родители не беспокоятся. А два мальчика? Как-то не очень красиво. Мечта о сексе с женщиной в зрелом возрасте — это проявление подростковых впечатлений».

Довести партнёршу до мультиоргазма

«Это самая навязчивая идея, которую я год за годом слышу от всех мужчин без исключения, — признаётся сексолог Кимберли Резник Андерсон. — Они мечтают о раскрепощённой, чувственной женщине, которая по-настоящему любила бы секс, откровенно наслаждалась каждым их прикосновением и непременно испытывала множественный оргазм».

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Как правило, в жизни у таких мужчин прямо противоположные партнёрши, продолжает врач. Они воспринимают секс как обязанность, либо их надо долго «раскочегаривать». При этом мужчины жалуются, что неотзывчивость подруг вызывает у них проблемы с эрекцией, потому что изначальное возбуждение в процессе пропадает. И наоборот, они заводятся ещё сильнее, когда женщина тоже возбуждена и не скрывает этого.

Между прочим, по мнению наших сексологов, фантазия о женском мультиоргазме даже опасна для мужского здоровья и психики.

Юрий Слонь: «Не каждая женщина и не при любых условиях вообще добирается хотя бы до единичного оргазма. К тому же слово „надо“ в этом случае звучит особенно сомнительно. Мультиоргазм становится не столько удовольствием, сколько достижением. Стремление к нему начинает напоминать планы советской пятилетки. Если не удастся этого добиться (что совершенно нормально и не свидетельствует о патологии) — мужчина почувствует себя неумехой и неудачником».

Лев Щеглов: «Нет никаких типов женского оргазма. Оргазм — это единая психофизиологическая реакция, связанная со стимуляцией эрогенных зон, расположение и выраженность которых у всех индивидуальны. Статистика говорит, что примерно треть женщин во всём мире никогда не испытывали оргазма, либо принимали за него какие-то иные ощущения».

Наблюдать, как твой партнёр занимается сексом с кем-то ещё

Хотя большинство из нас так или иначе стремится к идеальным моногамным отношениям, есть нечто возбуждающе провокационное и сладко-запретное в фантазии о том, чтобы на время «отдать» свою женщину или своего мужчину другому человеку, говорит Иэн Кернер.

Он объясняет природу такой секс-причуды: «Когда кто-то другой ласкает и целует вашего партнёра, это невероятно усиливает его/её сексуальную привлекательность. Ситуация становится непредсказуемой, обостряя чувства до предела. При этом (пусть даже только в мечтах) вы берёте на себя роль контролирующего или, наоборот, бессильного наблюдателя. В любом случае, через призму фантазии мука ревности превращается в удовольствие».