Извращение или норма? Что говорят о человеке его сексуальные фантазии

Нас часто могут посещать фантазии на сексуальные темы, притом нередко их происхождение непонятно для самого индивида. Из-за некоторых интимных мыслей человек даже может испытывать неловкость, считая, что его желания постыдны. Психологи рассказали, что на самом деле стоит за такими фантазиями, и о чем они могут рассказать.

Подчинение

Не исключено, что вы просто пересмотрелись «50 оттенков серого», однако чаще всего это связано с поведением человека в повседневной жизни. Особенно характерно это для тех, кто на работе занимает высокое положение и вынужден постоянно принимать решения. Вполне нормально, что в постели хочется смены ролей, где на время можно отказаться от роли командира. Если партнер не против, то никаких ограничений нет.

Однополые связи

Психологи не видят ничего страшного в том, что от просмотра порно с однополой парой человек испытывает возбуждение, но при этом продолжает считать себя гетеросексуалом. Иногда фантазии хороши до тех пор, пока они являются просто фантазиями. Однако если вы регулярно представляете себя в постели с представителем своего пола, стоит задуматься о собственных предпочтениях.

Запретные связи

Заметили, что, будучи в отношениях, все чаще видите себя в постели с боссом, соседом или даже звездой экранов? В общем-то, ничего опасного в этом нет, поскольку мысленная измена чаще всего не подразумевает реальное желание предать партнера. Однако это все же может служить сигналом того, что вам чего-то не хватает в личной жизни. Не обязательно, что вы разлюбили вторую половину или перестали ее хотеть, просто стоит что-то изменить, предварительно обсудив с парнем/девушкой.

Доминирование

Нередко желание доминировать, как и в случае с подчинением, имеет связь с профессиональной деятельностью. Если в течение дня приходится выполнять поручения, вполне нормально желать попробовать управлять в спальне. Однако важно, чтобы вторая половина не была против таких экспериментов в постели.

Игры втроем

Секс втроем волнует умы не только мужчин, но и женщин, являясь распространенной фантазией. Чаще всего это просто говорит о стремлении человека к новому и экспериментам. Однако в данном случае решиться на подобный опыт допустимо только при наличии согласия со стороны партнера, поскольку сюрприз в таком деле может оказаться крайне неудачной затеей.

Публичные места

Желание заняться сексом в примерочной или, к примеру, в лифте может говорить о нехватке острых впечатлений в обычной жизни. В общем-то, нет ничего страшного, если вы попробуете, главное не нарваться на штраф.]]>