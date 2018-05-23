Всё мы делим пополам: как домашние обязанности влияют на секс

Ты моешь посуду — он вытирает. Ты протираешь пыль — он пылесосит. Звучит неплохо, правда? А самое интересное — отлично влияет на секс! И вот почему.

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Недавнее исследование о разделении домашних обязанностей показало, что равное деление положительно влияет на активность интимной жизни. Интересно, что буквально за несколько лет до этого другие исследователи, наоборот, придерживались позиции, что секса больше в семьях с традиционным укладом.

В новом исследовании были взяты данные за начало 90-х годов и конец нулевых в США. Пары были разделены на три типа: традиционные (более 65% домашних дел — на женщине), равные (35−65%) и матриархальные (более 65% делает мужчина). 25 лет назад первых было больше 80%, а те, кто остался во второй и третьей колонке, заявляли о том, что секса недостаточно. Сейчас все изменилось: больше всего секса у пар с делением пополам (6,8 раз в месяц, что на 0,5 раза больше, чем у традиционных пар, и вдвое больше, чем у тех, где вся работа лежит на муже).

Значит, честное деление домашних хлопот способствует сексуальному желанию! И если тебя не удовлетворяет интимная жизнь, вручи мужу швабру — или отбери ее, если он и так выполняет все бытовые обязанности.

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