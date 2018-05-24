Алена Водонаева вспомнила о близости под неуместную песню

О личной жизни телезвезды Алены Водонаевой ходят разные слухи. Поклонники уверены, что большая часть сплетен сильно преувеличена, но так как телезвезда — женщина яркая, то от ухажеров отбоя у нее нет. Бывшая участница «Дома-2» замужем за диджеем Алексеем Косинусом , но это не мешает ей вспоминать былые романы и даже делиться подробностями сексуальной жизни.

Бывшая участница скандального шоу «Дома-2» Алена Водонаева — одна из тех звезд шоу-бизнеса, которые не стесняются своей сексуальности. Порой ее заявления заставляют краснеть даже нескромных пользователей сети. Но фанаты очень рады, что селебрити предоставляет пикантные сведения о себе любимой. На днях Алена решила поинтересоваться, под какую «неуместную и дурацкую» музыку у подписчиков был секс. В ожидании откровений фанатов Водонаева поведала о своей близости в подобной ситуации: «Вот прям, чтоб секс случался в самом разгаре, и тут вдруг начинает играть какая-то совершенно неподходящая для секса песня. И все действия эротической сцены разворачиваются под нее. Какая? У меня это „Желтые ботинки“ группы „Браво“ и Жанны Агузаровой. Теперь вы знаете все! Рок-хоп! Чоп-чоп!»

Поклонники вспомнили, что Алена Водонаева около года назад упоминала этот случай в интервью и даже не стала скрывать, что дело было на «Доме-2», где у нее «был парень высокий кудрявый». Мало кто не понял, что речь шла о Мае Абрикосове ( Романе Тертишном ), с которым у нее был бурный роман. Интимные подробности из жизни Алены Водонаевой не оставили равнодушными ее подписчиков. Многие удивлены, что телезвезда считает уместным говорить о личном, тем более будучи замужней женщиной и мамой школьника. Но были и те, кто от души посмеялся вместе с экс-звездой «Дома-2»: «Я смеюсь громко!» «Как не стыдно? Вы же жена и мать!»

«А зачем это в массы выносить-то, Аленушка?» «Мой живот, он теперь болит от смеха». «Это „Дом-2“, вот какое шоу, такие и звезды». «Сын почитает или передадут ему, стыдно будет!»

Интересы Алены Водонаевой всегда были разносторонними. Недавно стало известно, что она защитила диплом и заканчивает работать над книгой, в которой осталось дописать главу о сексе.