Звезда «Людей Икс» удивила фанатов накладными сосками

Оливия Манн выбрала для прогулки очень неудачный образ.

37-летняя актриса славится своими модными образами. За день она может сменить пять нарядов, и все они будут сидеть на звезде идеально. Но ошибки случаются у всех. Вот и Оливия Манн на улицах Нью-Йорка показала образ, который лучше не повторять. Короткий топ, во-первых, совершенно не поддерживал грудь актрисы. А во-вторых, скроен он был так, что на груди Оливии образовались «накладные соски». Но смотрелось это не эротично, а просто неаккуратно.

Кстати, реальные накладные соски используют многие звезды. Правда, в основном, зарубежные. А вот из наших на это решилась лишь Алена Водонаева . Но антифанаты так заклевали девушку за это, что больше ведущая повторять подобный опыт не решилась.

Ну, а Манн, между тем, совершила еще одну оплошность. И опять из-за злосчастного топа! Открытый живот при ее фигуре — не лучшее модное решение. Не слишком упругий животик актрисы стало видно всем. Тем более, жесткий пояс брюк и резинка топа перетянули бы даже идеальный пресс.

Но несмотря на свои модные провалы, Оливия пользуется огромной популярностью у мужчин. В начале года ей приписывали роман с актером Крисом Праттом , одним из самых завидных голливудских холостяков. Манн пришлось даже сделать официальное заявление, что они не встречаются.

А не так давно западные СМИ писали о ее романе с бывшим мужем Дженнифер Энистон Джастином Теру . Именно Оливия, по убеждениям многих, стала причиной расставания звездной пары. Но эти слухи актриса уже никак не прокомментировала. Впрочем, даже если этот роман и вымысел, других поклонников у Манн наверняка найдется с десяток.

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