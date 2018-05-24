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5 вещей, которые заставят его ревновать
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5 вещей, которые заставят его ревновать 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "Неверная"
Иногда мужчины ревную к очень странным вещам. Хотите проверить?

Ваши подруги

Проследите за тем, как он меняется в лице каждый раз, когда вы сообщаете, что сегодня ночью у вас девичник. Ученые давно доказали, что наши мужчины ревнуют нас к подругам. Мало ли чем у вас с ней закончится эта ночь?!

Коллеги по работе

Особенно те, которые мужского пола (и даже геи). Бесполезно доказывать, что ваш поход на обед с Васей был чисто дружеским, а у Вас вообще жена и трое детей (или он гей, ага). Скорее всего, ваш мужчина будет ревновать: безосновательно, но отчаянно. Попробуйте познакомить его с теми, кто составляет вам компанию в обеденный перерыв: может быть, его немного отпустит. Нам свойственно больше доверять знакомым, чем незнакомцам.

Спортзал

Ну конечно, там же мускулистый тренер-красавец, который сделает идеальной вашу фигуру! А он, бедолага, так и продолжит пить пиво на диване. Только не отказывайтесь от занятий из-за ревности вашего мужчины. Лучше тащите его в тот же фитнес-клуб: вместе веселее!

Соцсети

С кем это вы переписываетесь в мессенджере в 12 ночи? Ревнивому мужчине бесполезно доказывать, что это ваша начальница хочет срочно обсудить с вами тему завтрашней планерки. Будем надеяться, что он далек от того, чтобы шпионить за вами в соцсетях и не подсматривает украдкой в ваш телефон.

Хобби

Да, мужчинам свойственно ревновать нас к чему-то, чему мы занимаемся без них. Например, вы фанат горнолыжного спорта, а он со школы не стоял на лыжне. Едва ли он будет в восторге, если вы отправитесь покорять Альпы в гордом одиночестве.
Постарайтесь объяснить, что увлечение лыжами и увлечение им — это две разные вещи, поэтому для ревности нет никакого повода. Если не сработает, выбирайте, что для вас важнее: хобби или отношения.
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