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Мария Аронова впервые показала повзрослевшую дочь
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Мария Аронова впервые показала повзрослевшую дочь 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Ранее звезда делилась только архивными снимками с девочкой.
Актриса Мария Аронова несколько часов назад поделилась на своей странице в Instagram семейным снимком. На нем можно увидеть не только саму Марию, но и ее мужа Евгения Фомина и их общую уже подросшую дочь Серафиму. Отметим, что размещать фотографии в Instagram актриса начала только в феврале текущего года. С тех пор звезда показала несколько снимков с дочерью Серафимой, но все они были сняты несколько лет назад. Теперь же, наконец, актриса поделилась кадром, на котором можно увидеть, как выросла девочка. Отметим, что сейчас Серафиме уже 14 лет.
Мои самые любимые ❤️😘 Всем хорошего дня, 😉
— подписала снимок Мария Аронова.
«Дочь такая взрослая?», «Неужели это Симочка?😨», «Сима выросла и превратилась в красавицу!👋👋👋❤️», «Сима потрясающе красива!», «Ого, доча-то какой красавицей выросла и большая совсем!😙», — комментируют подписчики актрисы.
Действительно, ведь еще недавно Мария размещала такие фотографии с Серафимой:
Напомним, у Марии Арновой есть двое детей. В 1994 году она родила сына Владислава от первого мужа. А в отношениях с Евгением Фоминым в 2004 году у нее появилась на свет дочь Серафима. Долгое время пара жила без официальной регистрации брака, а в этом году решила все-таки узаконить свои отношения. Кстати, сын Марии уже успел сделать ее бабушкой. У него родилась дочь Антонина.
Фото: Instagram@aronovamaria_
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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