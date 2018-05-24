В Красноярском крае стали чаще разводиться

За январь-март 2018 года в Красноярском крае появилось 3747 новых семей — столько заключено браков. И это на 11 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом зарегистрировано 3371 разводов, что на 36 больше, чем в 1 квартале прошлого года. Такие данные приводит Красноярскстат.

Меньше свадеб стали играть в Хакасии (там заключено 599 браков) и в Тыве (338 браков). Но и разводятся, там сейчас реже, чем в прошлом году.

Добавим, что недавно Красноярскстат опубликовал шокирующие демографические цифры. По их данным прирост населения в крае в 2017 году по сравнению с предыдущим годом упал в 15 раз.