Специалисты опубликовали неутешительную статистику по разводам в Красноярске

Статисты Красноярска посчитали свадьбы и разводы за первый квартал текущего года и пришли к неутешительным выводам: разводиться стали чаще. Результаты исследования были опубликованы на официальном сайте ведомства.

Всего с января по март в Красноярском крае вступили в брак 3747 пар — это почти на 500 меньше, чем в прошлом году. Подтвердить документально разрыв отношений решили 3371 супружеских пар, в то время как в 2017 году эта цифра была на 1,1% меньше.