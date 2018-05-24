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Специалисты опубликовали неутешительную статистику по разводам в Красноярске
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Специалисты опубликовали неутешительную статистику по разводам в Красноярске 

360tv.ru 40 минут назад
Фото: 360tv.ru
Статисты Красноярска посчитали свадьбы и разводы за первый квартал текущего года и пришли к неутешительным выводам: разводиться стали чаще. Результаты исследования были опубликованы на официальном сайте ведомства.
Всего с января по март в Красноярском крае вступили в брак 3747 пар — это почти на 500 меньше, чем в прошлом году. Подтвердить документально разрыв отношений решили 3371 супружеских пар, в то время как в 2017 году эта цифра была на 1,1% меньше.
57‐летний актер Хью Грант все-таки решил пойти под венец со своей 39-летней гражданской женой. Пара вместе уже семь лет, у них трое детей.
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