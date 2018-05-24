Чонгук из BTS и все его девушки

Корейская группа сейчас популярна не только на родине, но и во всем мире. Поэтому внимание к молодым людям, особенно от девушек, приковано со всех сторон. Самый обсуждаемый вопрос: с кем же встречаются парни? Именно поэтому, сегодня мы расскажем о любовных похождения Чонгука.

Известно, что молодой человек долгое время встречался с Пак Сэвон. Об этом говорят их фотографии в одинаковой одежде, а также знаменитый комментарий девушки в, где она призналась, что устала скрывать отношения. По словам поклонников, Чонгук встречался и с Ко Сохен. Молодые люди публично не заявляли о своих отношениях, однако, известно, что у них был совместный. А сегодня популярному певцу приписывают роман с Чон Еин, солисткой группы. В последнее время слишком уж часто эти двое попадали в объективы фотокамер. Кстати, как и с Пак Сэвон, в одинаковой одежде. Конечно, официально Чонгук пока свою девушку не представил. Но кто бы она ни была, поклонники в любом случае его поддержат, ведь для них главное, чтобы он был счастлив.