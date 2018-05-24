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В Бразилии сообщили, что Роналдиньо женится на двух девушках
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В Бразилии сообщили, что Роналдиньо женится на двух девушках 

Чемпионат.com 16 минут назад
Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо собирается пожениться сразу на двух девушках, утверждает бразильское издание O Dia.
В то время как в Бразилии многожёнство запрещено, свадьба состоится в США. Роналдиньо женится на Присцилле Коэльо и Беатриз Соузе, торжество намечено на август в Санта-Монике, где они вместе проживают.
Роналдиньо известен по выступлению в составе «Пари Сен-Жермен», «Барселоны» и «Милана». В Бразилии футболист успел поиграть за «Гремио», «Фламенго», «Атлетико Минейро» и «Флуминенсе». Также Роналдиньо успел провести год в мексиканском «Керетаро».
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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