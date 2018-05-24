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Джоли получила удар в спину от Питта
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Джоли получила удар в спину от Питта 

Дни.ру 29 минут назад
Фото: Дни.ру
Анджелина Джоли получила неожиданный удар от Брэда Питта. Из-за того, что актеры никак не могут договориться из-за опеки над многочисленным потомством, голливудская дива не имеет возможности вывезти детей за границу.
Вот уже на протяжении двух лет длится бракоразводный процесс между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом, чья пара когда-то считалась одной из самых красивых и гармоничных в зарубежном шоу-бизнесе. Бывшие влюбленные никак не могут прийти к единому мнению по нескольким пунктам, основным из которых является опека над шестью детьми: сыновьями Мэддоксом, Паксом и Ноксом и дочерьми Захарой, Шило и Вивьен.
А сейчас выяснилось, что Анджелина Джоли не может вывезти детей из Америки, сообщает Page Six. Говорят, голливудская дива намеревалась отправиться в столицу Великобритании, чтобы сняться в продолжении сказки «Малефисента». Подразумевалось, что рабочий процесс растянется на долгое время, поэтому Джоли планировала взять в поездку и наследников. Но теперь все ее расчеты пошли прахом.
Говорят, из-за такого удара Анджелина в ярости и не знает, что делать. Вместо того, чтобы урегулировать вопрос как можно быстрее, голливудская красотка устраивает истерики всем своим близким. «Окружение уже устало от ее сцен», — пожаловался журналистам источник, который предпочел не называть своего имени.
Напомним, брак Анджелины Джоли и Брэда Питта разрушился в сентябре 2016 года. Инициатором развода стала актриса, указав в качестве причины «непримиримые разногласия» с мужем. Позже в откровенном интервью Питт признался, что у него были серьезные проблемы с алкоголем, однако он справился с этим, правда, уже поздно — у Анджелины лопнуло терпение и она подала на развод.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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