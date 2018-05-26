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«Санта-Барбара по-голливудски»: Питт запретил Джоли увозить детей из США
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«Санта-Барбара по-голливудски»: Питт запретил Джоли увозить детей из США 

Eva.ru 26 мая 2018
Фото: Eva.ru
42-летняя голливудская актриса Анджелина Джоли и 54-летний Брэд Питт расстались еще осенью 2016 года, но пока официально не оформили развод. Как известно, они долго не могли согласовать вопрос опеки над детьми, а новым предметом спора стало имущество. На днях актер вновь дал очередной повод для обсуждения семейного скандала, запретив без пяти минут бывшей жене вывозить наследников за пределы США.
Анджелина Джоли планирует отправиться в Лондон для работы над сиквелом «Малефисенты». С собой она хотела взять шестерых детей. Но, по данным СМИ, кинозвезда лишена права пересекать границу с ними из-за отсутствия соответствующих договоренностей с мужем. Как сообщают инсайдеры, актриса пришла в ярость, когда узнала, что из-за запрета Брэда Питта она будет вынуждена отправиться в столицу Великобритании одна.
Напомним, причиной скандального разрыва Джоли и Питта стало пристрастие последнего к алкоголю. Она также обвинила экс-возлюбленного в жестоком отношении с детьми и прервала с ним всяческое общение. Теперь отец имеет право только навещать наследников, по которым очень скучает.
Неутешительные новости об отношениях в прошлом образцовой семьи расстраивают поклонников и радуют хейтеров: «Как грустно, такая пара красивая была, увы». «Брэд и запил, видать, из-за заскоков Анджелины, она же вела себя с ним плохо». «Жаль, что они разошлись, я все надеялась, что помирятся, это мои любимые актеры…» «Ой, а что им делить-то, чем недовольны? Богатые, красивые, успешные… Живи и радуйся, так нет, проблемы придумывают себе». «Санта-Барбара по-голливудски». «Я бы тоже запретил вывозить детей из США на его месте, вдруг обратно не привезет, так и останется?» «Что тут скажешь? Чужая семья — потемки, тут со своими проблемами бы разобраться, не то, что в чужой жизни».
А тем временем стало известно о новом романе Анджелины Джоли — по слухам, ее возлюбленным стал женатый мужчина.
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Женский форум  Ещё 10 источников 
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